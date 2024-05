Sunčano jutro za 1. maj: Onda slijedi pogoršanje vremena, a slično će biti i narednih dana

Danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Sunačnije u jutarnjim satima. Poslije podne i tokom noći se očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina, koji ponegdje mogu biti i izraženiji. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne istočni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugoistočni. U Hercegovini i zapadnim područjima Bosne povremeno pojačan vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 19, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom poslijepodneva se očekuju lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 13, a dnevna oko 24 stepeni.

Trodnevna prognoza

U četvrtak 02.05.2024., umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Više padavina tokom noći. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, a dnevna od 18 do 24 stepeni.

U petak 03.05.2024., pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Vjetar slab zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, a dnevna od 12 do 18, na jugu i sjeveru zemlje do 20 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološke prilike djelimično će se pogoršati. Povećana naoblaka i padavine u drugom dijelu dana, izraženije sa noćnim satima, kod hroničnih bolesnika i meteoropata uzrokovaće reakcije u vidu glavobolje, promjene raspoloženja, reumatskih i bolova na mjestu ozljeda. Pri tome će višak svježine, opštu sliku ipak činiti malo ugodnijom. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima.