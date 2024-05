I dalje kolaps na GP Bosanska Gradiška, normaliziran saobraćaj na dionici autoputa A1 Tarčin-Bradina

Od 15 sati normalizovan je saobraćaj na dionici autoputu A-1 od Tarčina ka Bradini. U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraća se po suhom ili vlažnom kolovozu, Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putevima. Držite odstojanje između vozila i obavezno koristite sigurnosni pojas.

Na magistralnom putu Ključ-Sanski Most (na ulazu u Sanski Most) saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na obilaznicu. Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Rogatica-Ustiprača vozila do 30 tona saobraćaju jednom trakom, uz ograničenje brzine na 30 km/h, dok je za vozila preko 30 tona saobraćaj obustavljen.

U toku su sanacioni radovi na magistralnim putevima: Tarčin-Konjic, Tuzla-Kalesija (u naselju Miljanovci), Kladanj- Vlasenica (Gojsalići), Jelah-Doboj (Karuše), Dobro Polje-Miljevina, Jablanica-Potoci (u Donjoj Jablanici), Bijeljina-Rača, Čevljanovići-Nišići, na kružnom toku na ulazu u Bosansku Gradišku, kao i u Sarajevu (na tranzitu, od Bistrika prema Vracama). Na mjestima izvođenja radova saobraća se usporeno.

Na graničnom prijelazu Bosanska Gradiška pojačan je intezitet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila povremeno je pojačan, ali zadržavanja za sada nisu duža do 30 minuta.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Zbog međunarodnog praznika rada 1. maja, sutra večer do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija u Bosni i Hercegovini.