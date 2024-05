Beširović: Govorili su da radnici iz Nepala i Afganistana ne mogu raditi u trgovini – mogu

Mersiha Beširović, predsjednica Sindikata trgovine i uslužnih djelatnosti FBiH, gostovala je u prvomajskom izdanju Špice Televizije Sarajevo.

- Mijenja se percepcija, odnosno svijest javnosti i kupaca. Naša sekcija mladih regije Sarajevo jučer je radila kampanju po tržnim centrima „Kupujmo svi 30. aprila, da bismo bili slobodni 1. maja“. Oduševljeni su reakcijama kupaca. Zaista je veliki broj onih koji su planirali nešto danas, a jučer su obavili svoju kupovinu. Napore koje Sindikat trgovine, zajedno sa medijima, ulaže godinama u to razvijanje svijesti da bismo svoje kupovine trebali obaviti prije praznika, ipak je urodio plodom.

Mi još uvijek čekamo to zakonsko rješenje. Da budem jasna, to što su danas zatvorene prodavnice, nema veze sa zakonskim rješenjem. To je, isključivo, rezultat pritiska javnog mnijenja, a vjerovatno i činjenice da ja manjak radne snage. Poslodavci postaju sve svjesniji koliko su im radnici bitni, koliko ih moraju čuvati kada im već ne mogu i neće povećati plaće, onda barem da im daju taj slobodan dan za praznike i nedjeljom - rekla je Beširović.