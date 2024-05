Mnogo je onih koji su stali na bedeme grada: Bez njih Sarajevo bi palo!

- Za mene je 2. maj jedan od najbitnijih dana u odbrani Sarajeva i BiH. Padom glavnog grada, pala bi i BiH. Taj dan mnogi smatraju danom „D“. Napad paravojnih formacija SDS-a s dobrovoljcima, potpomognuti JNA sa tenkovima, minobacačima i svim artiljerijskim oružjem kojim su raspolagali počeo je u četiri sata ujutro. Međutim, zaustavili smo ih na Vrbanja mostu, a drugi pravac napada bio je iz pravca bolnice Jagomir. Na taj način su željeli da presjeku grad. Računali su na to da se u tom međuprostoru nalazi kasarna „Maršal Tito“, koja je bila prebukirana vojskom i rezervistima koji bi im mogli pomoći u izvođenju akcije – ispričao je Vikić u jednom od svojih intervjua.

Komandant Dragan Vikić još je u aprilu 1992. pozvao Sarajlije da se odupru JNA, poručivši kako je jedina snaga u narodima BiH, i Srbima i Hrvatima, i tadašnjim muslimanima. Vikić je zbog svoje uloge upisan u historiju kao heroj i legenda glavnog grada BiH. S pripadnicima Specijalne jedinice MUP-a BiH, „vikićevcima“, branio je grad do posljednjeg dana.

Rekao je kako je oko 300 vojnika s oklopnim i protuoklopnim vozilima i svim onim čime su raspolagali došlo s namjerom da zapale glavnu poštu na obali.

- U tome su djelimično uspjeli, ali nisu ušli u Predsjedništvo. Tada su oni imali sve regularne snage unutar grada, opkoljenog paravojnim formacijama. No, tada su slomili zube na Sarajevu i rat je otišao u drugom pravcu, a to je bilo permanentno granatiranje i ubijanje civila. U vojnom smislu su doživjeli krah, jer im je propao plan da okupiraju grad. Nakon toga je vojska napustila kasarne u gradu. Stoga, smatram da je 2. maj 1992. bio odlučujući. Patriotske snage i policija BiH uspjele su taj dan pretvoriti u dan pobjede. Od naroda i njegovog srca nema ništa jače, a to se pokazalo 2. maja kada smo zaustavili nadmoćnijeg, naoružanijeg, spremnijeg i neprijatelja s određenim ciljem – istakao je legendarni Vikić.