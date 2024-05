Dodik: Cijenim Nikšića i njegovu objektivnost i veoma sam iznenađen da je dostavio ovako jedno pismo puno krivice na samu RS

Milorad Dodik predsjednik entiteta RS Milorad Dodik kazao je da je tvrdnja federalnog premijera Nermina Nikšića da se u RS-u radi o "sistematskom terorisanju povratnika" izmišljena da bi se podigle tenzije.

Ne spori da postoje određeni incidenti

Dodik je rekao Srni da Nikšić na politikantski način pokušava da jednu osjetljivu temu poput napada na povratnike u Gacku stavi na teret RS-u, istakavši da su neprihvatljive kvalifikacije da je riječ o "sistematskom terorisanju povratnika".

- Tvrdnja o nekakvom sistematskom terorisanju je izmišljena kako bi se tenzije podigle. Ne mogu da vjerujem da je na ovaj način odlučio da usložnjenu situaciju još više usložni - izjavio je Dodik.

Dodik je naveo da niko ne spori da postoje određeni incidenti, ali ističe da ih je Republika Srpska sve riješila i počinioce privela pravdi, osim u Višegradu gdje je pretučena jedna porodica i na kojem organi RS-a rade.

- U RS su otkriveni svi napadi na povratnike i činimo sve da obezbijedimo stabilno i bezbjedno okruženje. Svi oni koji počine bilo kakav akt prema ljudima druge vjere i nacije ili iz bilo kog motiva treba da odgovaraju na najstroži način - istakao je Dodik.

On je naveo da je policija RS učinila sve da se obezbijedi takva sigurnost, a da je pitanje šta se dešava u pravosuđu za Nikšića i njegove ljude koji su spremni da prihvate da ovakvo pravosuđe funkcionše u BiH.

- Imajući u vidu da cijenim Nikšića i njegovu objektivnost veoma sam iznenađen da je dostavio ovako jedno pismo puno krivice na samu RS, a samo jednim dijelom govori da toga ima i u FBiH. Kada bi se uporedilo, vidjelo bi se da postoji u FBiH sve ono što je pokušao da pripiše RS-u - rekao je Dodik.

Pokušati RS pripisati tako nešto, Dodik kaže da se može samo iz "pokvarenih političkih namjera koje je očigledno Nikšić pokazao na ovom primjeru, jer da je htio da bude objektivan onda je trebalo da napiše šta se dešava u FBiH."

Začuđen je, ističe, da se Nikšić odlučio na jedan pamflet reagujući na događaj u Gacku na kojem policija radi, te ukazao da je objekat bio izolovan, bez prisustva stanovništva i da će teško biti utvrditi.

On je rekao da je ovakvim postupanjem Nikšić značajno zatvorio vrata mogućem dijalogu o mnogim drugim pitanjima, jer se pokazalo da je upravo on politički i etnički motivisan kada takve stvari tvrdi.

Dodik je naveo da se u slučaju Gacka, ako je urađeno iz etnički motivisanih razloga, mora pronaći počinilac i biti kažnjen, ali smatra da ne treba da se prejudicira dok sve ne bude završeno.

- Nikšić je ubrzao i optužio RS na najcrnji mogući način, žao mi je što je to uradio, mislim da smo imali do sada nesumnjivo dobar dijalog na svim pitanjima - rekao je Dodik.

Mjere sigurnosti

Dodik je pozvao policiju RS da pojača mjere sigurnosti u naseljima gdje žive povratnici Bošnjaci ili oni koji su tu živjeli njihove sigurnosti i da se svaki napad se rigorozno kažnjava.

- Zato bi možda bilo dobro da se za takve napade promijeni zakon u RS i to ću predložiti da se uvedu rigoroznije kazne za takva djela, pogotovo ona koja su motivisana na etničkoj osnovi. Mi ćemo to uraditi i mi ćemo pokazati da to možemo - zaključio je, između ostalog, Dodik.

Treba istaći da je Dodik godinama svojim izjavama podgrijava atmosferu i podiže tenzije pa tako političke predstavnike Bošnjaka naziva muslimanima, izjavljuje da "Bošnjaci trebaju živjeti na 25 posto teritorije", da sa džamija "arlauču", najavljuje secesiju, negira genocid i veliča presuđene ratne zločince.