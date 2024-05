Meteorolog Bakir Krajinović za "Avaz": U prvih 15 dana maja smjena sunca i kiše

- Sve će to biti u granicama uobičajenih vrijednosti. Dakle, tipičan početak maja za naše klimatske uvjete. Neće to biti tipična oblačnost kada imamo samo padavine. Sunca će biti svakodnevno u ovih 15 dana, ali u poslijepodnevnim satima, usljed razvoja lokalne oblačnosti, možemo očekivati kišu - naveo je Krajinović.

Temperature zraka

Vrijednosti temperatura zraka, ističe, bit će u granicama referentnih vrijednosti za prvih 15 dana maja. U Bosni će se temperatura kretati od 12 do 16, a u Hercegovini do 18 stepeni. A one maksimalne vrijednosti u najtoplijem dijelu dana u Bosni će biti od 19 do 24, a na jugu zemlje i do 28 stepeni.

Stabilizacija vremena

U periodu od 11. do 16. maja, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, prema trenutnim sinoptičkim materijalima, prognozira se umjereno oblačno i stabilno vrijeme.

Također su dodali da postoji mogućnost padavina u tom periodu u južnim i istočnim područjima zemlje.