Nakon toplog perioda: Evo kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana

Nakon kratkog stabilnog i relativno toplog perioda, u utorak i srijedu su u Bosni i Hercegovini izgledni lokalni pljuskovi. Jače izraženi pljuskovi, praćeni i grmljavinskim nevremenom mogući su u Posavini, naveli su iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BIH.

Kraći pljusak

U četvrtak, 9. maja, lokalni pljuskovi prognoziraju se u centralnim i sjevernim područjima zemlje. U južnoj Hercegovini pretežno sunčano, ali ne i posve stabilno, jer će i na ovom području postojati uslovi za kraći pljusak.

Od petka, 10. maja, do kraja sedmice očekuju se stabilnije vremenske prilike. Kraći pljusak moguć je na planinama. Puhat će uglavnom slab do umjeren vjetar pretežno sjevernog smijera, na jugu zemlje na momente jaka bura.

Minimalne temperature zraka od nedjelje, 12. maja, varirat će između 8 i 13 u Bosni, na jugu Hercegovine do 15 stepeni. Najviše dnevne temperature u Bosni između 17 i 23, na jugu zemlje do 26 stepeni.

U periodu od 13. do 14. maja preovladavat će pretežno sunčano i stabilno vrijeme.

Prodor novog nestabilnog zraka

Od 15. maja prodor novog nestabilnog zraka uslovit će niže temperature zraka i padavine uglavnom u vidu pljuskova, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Jutarnja temperatura uglavnom između 7 i 12 u Bosni, na jugu zemlje do 15 stepeni. Najviša dnevna temperatura u Bosni od 14 do 18, u Hercegovini do 22 stepena.