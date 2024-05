Sarajevski političar očitao bukvicu Rami Isaku: "Čovječe, pa ti konstantno pričaš o ratu!"

Nakon što je Ramo Isak za televiziju N1 izjavio "rata neće biti" te svoju najboviju izjavu obrazlagao novim nebulozama i kontradiktornostima, javio mu se sarajevski političar Srđan Srdić.



Isak je prethodnih dana išao do te mjere s pričom o ratu da je izvalio i "kako je spreman poginuti za BiH, biti šehid", kako "će on prvi poginuti" i šta sve ne.

Sada ga je na volej dočekao Srdić.

- Čovječe pa ti konstantno pričaš na temu o ratu! Daj se malo bavi svojim poslom. Poziciju koju obnašaš treba da obavljaš malo više u tajnosti, a ne da budeš vodeća zvijezda na društvenim mrežama!

Jednostavno to nije dobra poruka - napisao je Srdić što misle hiljade ljudi koji mozak ne koriste u svrhu spoznaje odlaska do teretane ili fotografiranja pored crnih limuzina ili za poziranje u helikopteru leteći (let plaćen narodnim parama) iznad Srebrenice.