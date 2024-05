Očekuju su desetine hiljada gostiju: Arnaudija danas otvara svoja vrata

Od naših zvaničnika, dodao je, bit će, uime Vijeća ministara, Sevlid Hurtić, zvaničnici iz entitetskih vlada, gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković, koji je potvrdio i učešće u programu, a bit će i određeni broj ambasadora ili njihovi izaslanici.

- Što se tiče zvaničnika iz strukture Islamske zajednice (IZ), tu će biti reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović, te mnogobrojne muftije, ali i mi, kao domaćini. Što se tiče vjerske strukture, bit će izaslanici katoličke i jevrejske zajednice, a pravoslavci su u blagdanima Vaskrsa te su oni uputili čestitku i izvinjenje što ne mogu prisustvovati - naveo je ef. Smajlović.

Zaslužne osobe

Efendija nam nije htio otkriti kome će pripasti čast otvorenja džamije Arnaudije. Naveo je da će to biti „slatko iznenađenje“ na taj dan.

- Svakako da je to pravo reisu-l-uleme, a koji će vjerovatno tu svoju čast i priliku ukazati određenom uglednom Banjalučaninu ili Banjalučanki, tako da će se sve znati na dan otvorenja. Riječ je o zaslužnim osobama u Banjoj Luci - kazao je efendija.

Veličanstven događaj

- Radostan sam zbog otvorenja Arnaudije, možda čak i više zbog toga što građani Banje Luke, a posebno muslimani u Banjoj Luci to doživljavaju kao jedan veličanstven događaj i to mi čini zadovoljstvo. Pitaju me kolege jesam li umoran, kažem im: „Nisam“, a i kako bih kad sve ide jednim kvalitetnim putem, a ja doprinosim tome - rekao je ef. Smajlović.