Potraga za rudarom Asimom Šehanovićem ušla u peti dan: Spasilačke ekipe rade bez prekida u teškim uslovima

Potraga za rudarom Asimom Šehanovićem, prvim kopačem u Rudniku lignita Mramor, ušla je u peti dan. Otkako je obavezu informiranja javnosti o toku potrage preuzela uprava rudnika, javnost nema praktično nikakvih informacija, ali evidentno je da se radi o najsloženijoj operaciji u jednom od bh. rudnika u posljednjih više od dvije decenije.



Spasilačke ekipe, kako saznajemo, rade bez prekida u ekstremno teškim uvjetima, a brzina probijanja terena je u odnosu na uvjete dosta dobra i vjeruje se da će radnik biti pronađen što je u ovim okolnostima i po mišljenju dijela ljudi iz struke gotovo nemoguće za uraditi.

U prvom momentu spasioci su do svog kolege pokušali doći tzv. jurišnim postupkom, ali nakon što on nije pronađen na mjestu gdje se očekivalo da se nalazi, sada se to radi obaveznim, po spasioce puno sigurnijim načinom, korištenjem čeličnih konstrukcija sa čeličnom probojnom podgradom. Akcija spašavanja odvija se na oko 170 metara ispod površine zemlje gdje se nesreća dogodila.