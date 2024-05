Helez: Nacrti zakona o Sudu BiH i o izmjenama i dopunama Izbornog zakona povučeni s dnevnog reda

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez je nakon sjednice Vijeća ministara BiH izjavio novinarima da je, na zahtjev ministara iz srpskog naroda, sa dnevnog reda povučen Nacrt zakona o Sudu BiH.

Kazao je da su imali stari tekst tog zakona, te da još nije određeno sjedište apelacionog odjela Suda BiH.

- Prema starom prijedlogu bilo je da godinu ostane da se dogovorimo u vezi sa sjedištem, a da u tom periodu bude sjedište u Sarajevu - napomenuo je Helez.

Kazao je da je s dnevnog reda povučen i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, čiji je predlagač Ministarstvo pravde BiH, "zato što nije usaglašen na političkom nivou, zato što bi imali dva zakona jer trenutno ima zakon koji je nametnuo visoki predstavnik, odnosno izmjene i dopune zakona".

- Mi bismo trebali taj zakon prvo da usvojimo u oba doma, da bude na snazi, da onda možemo mijenjati ovaj zakon. Ovaj predloženi zakon nije u skladu s propisima i procedurama, tako da sam bio protiv toga - kazao je ministar Helez.

Prema njegovim riječima, ministar pravde BiH Davor Bunoza je ispravno postupio i povukao je ovaj zakon s dnevnog reda.

- Unutar tog zakona, sporno je politički što bi nekoliko kantona trebali da biraju ko će biti član Predsjedništva BiH iz reda jednog naroda u BiH. Sporni su članovi koji regulišu izbor biračkih odbora. Zakon koji je sad na snazi kaže da predsjednike biračkih odbora postavlja Centralna izborna komisija BiH, a prema novom prijedlogu je da se to ponovo spušta na lokalni nivo. Tako da bismo u vezi iste stvari imali dva različita zakona i to je nemoguće da se provodi i to nema nigdje u svijetu - pojasnio je Helez.

Govoreći o budžetu institucija BiH za 2024. godinu, kaže da su danas imali razgovor o tome, te da imaju obećanje od ministra finansija da će to biti vjerovatno sljedeća sjednica, do 13. maja, "bar na nivou Kelgija da pogledamo taj budžet".

- Nadam se da će na narednoj sjednici Vijeća ministara BiH biti budžet, bar na nivou Kolegija i da krenemo u proceduru da ga usvojimo na nekoj od narednih sjednica - naveo je Helez.