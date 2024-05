Cenić: U bližoj budućnosti nije moguće da se u Srbiji uči da se u Srebrenici desio genocid

Kandidatura i otvaranje pregovora su nam pokolonjeni. Nismo ništa uradili da se približimo Evropskoj uniji. Trojka se nema čim pohvaliti, a stanje na relaciji BHRT-FTV je odraz upravo politike, kazala je u Pressingu ekonomska analitičarka Svetlana Cenić.

Jeli vas Trojka očarala ili razočarala?

Razočarala, ustvari nisam imala očekivanja. Rekla sam prvi dan da neće to funkcionisati 2/3 nasapram 1/3, a u te dvije njih ko rokića, kako se kaže kod nas. Kako mislite da će funkcionisati?

Šta Trojka nije uradila?

Nije ništa. Jesu li riješili tržište kapitala – nisu, jesu li reformisali poreski sistem – nisu, jesu li povećali standard građana – nisu, jesu li ispunili sva obećanja koja su dali – nisu. Šta su uradili – uspješno raspodijelili funkcije i sada su u Parlamentu izboksovali da se promijeni Komisija za izbor i imenovanja i rekli bit će ih 17.

Je li Trojka ne zna ili neće?

Posao je to, treba raditi. Zar nije lakše ponovo biti na vlasti na toj retorici Dodik – ti meni, ja tebi, pa čas atmosfera, atmosfera, dogovaranje, ubiše nas tom atmosferom. Čas nema koalicije na državnom nivou i tako…

Trojka je bacila sve karte na politiku kompromisa, Evrope i dogovora. Može li se desiti da im se to “obije o glavu”?

Pretpostavljam da je to bilo, ajde s jedne strane nećemo nabacivati lopticu. Sjećate se vremena Harisa Silajdžića i Milorada Dodika pa Bakira Izetbegovića i Milorada Dodika. Ali ništa time nisu postigli. Ovaj bljuje vatru kad mu padne na pamet, vrijeđa koga stigne i kako stigne, bolje da ne opisujem kakve šale i uvrede daje.

Hvale se da su “mic po mic” doveli BiH do otvaranja pregovora?

Poklonjena nam je kandidatura i otvaranje pregovora. Ništa nismo uradili da se približimo EU. Ne kažem da su drugi tamo nešto, ovi kao Ukrajina uradili nešto. Ali datuma nema.

Slijede izbori u EU, očekuje se desna struja u parlamentu…?

To je bilo sve jer se znalo da su izbori u EU. A i dosta zemalja u EU i naših desna vlada. Zato je to dato. Vidjet će mo kako će se stavri proedati u EU, ali i šta će se konačno uraditi ovdje. Šta je zadnji put kvalitetno donio državni parlament ili Vijeće ministara? Sve je to politika zadnjeg časa. Ne pet do 12 nego 12 i 5. U FBiH koliko imamo sjednica parlamenta i šta se razmatra? Šta Valda upućuje? Izvještaje i analize. Vrlo malo nečega.

Vlada FBiH slavi prvu godinu uspjeha.

Mala im ona torta, a to pokazuje i kakvi su im bili rezultati u godinu dana.

Odnos BHRT-FTV?

Jezivo i to se tako vrti. Konačno je vrijeme da se raščiste ti dužničko-povjerilački odnosi, ko kome duguje pare, šta kaže zakon, ko je kome šta obećao. S druge strane ko je nosio teret direktnih prenosa manifestacija? To je ipak bila BHT, a ne drugi. O RTRS-u da ne pričam. Ima naravno i politike jer onaj ko imeniuje nadzorne, upravne koješta odbore treba da rješenje za ovu situaciju. Pogledjate BHRT kako izgleda njihova upravljačka struktura i uporedite s FTV, ali i za jedno i za drugo krive su politčke partije koje funkcije raspoređuju u pogađanju, a osnovni problem se ne rješava. A RTRS niko ne pominje koji duguje. To je slika kako sve funkcioniuše.

Kako komentirate dešavanja u vezi UN rezolucije o Srebrenici?

Nema generalizacije, ne stoji srpski narod, ali treba se suočiti sa sobom i svojom prošlošću. Nismo mi baš tako slobodarski narod i uvijek na pravoj strani historije kako to Srbi vole predstavljati. Mada, ja volim podsjetiti kada kum kumu izruči glavu, ali to ne vole da vide. Da su se Srbija i RS što se tiče Srebrenice same suočile i rješavale to, ne bi bilo rezolucije, ali nisu. Pustili su da to radi međunarodni sud pa im je sav svijet bio kriv, pa će sada te sve ujedinjene nacije biti krive i ne znam ko sve još.

Hoćemo li se vratiti nakon usvajanja rezolucije na prijetnje Vučića i Dodika?

Nećemo. Ja mislim da ne, mora malo da se talasa. Podsjetit ću kada su hapšeni Karadžić i Mladić, prije toga je bilo "mi ne možemo, biće haos, bit će ljudi na ulici". Jeste li vidjeli da se sem simboličnih protesta išta treslo? Tako svaki put. Kada se desi, život ide dalje.

Je li moguće da djeca u Srbiji u budućnosti uče da se u Srebrenici desio genocid?

U bližoj budućnosti ne. Moraju biti korjenite promjene. Pogledajte kakvo je potonuće svijesti i savjesti. Prije će se možda desiti u RS takve stvari nego u Srbiji. A Srbiji treba RS da bi mogli da se prave ti mitovi na kojima srpksi narod decenijama živi.