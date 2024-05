Počinje kampanja besplatnih pregleda mladeža i sumnjivih promjena na karcinom kože

U okviru ovogodišnje javno zdravstvene i humanitarne kampanje Euromelanoma, u maju i junu će u 26 gradova u BiH te u 48 javnih i privatnih zdravstvenih ustanova biti obavljeni besplatni pregledi madeža i lezija sumnjivih na karcinom.

Kako se navodi u saopćenju, karcinom kože je jedan od najagresivnijijh karcinoma u humanoj patologiji, ali uz pravovremenu dijagnostiku, jednostavno se i liječi.

Ako se ne prepozna u ranoj fazi brzo dolazi do metastaza po cijelom organizmu. Zbog toga su redovni pregledi kod dermatovenerologa ključni za potpunu sliku promjena na koži.

U Sarajevu će grupa dermatologa obavljati besplatne preglede na lokacijama Think Pink - Zajedno smo Jedno, centar za osnaživanje zdravlja žena i to 25. maja u vremenu od 9.00 do 11.00 sati, Alta shopping centar od 13.00 do 15.00 sati.

Vodeća grupa za podizanje svijesti o karcinomu kože Euromelanoma, ovogodišnju kampanju nazvala je "Živi i uči + nauči da živiš", kako bi promovisala fizičku i psihološku podršku oboljelima od raka kože nakon dijagnoze.

Kampanja je pokrenuta u zemljama Evrope u maju ove godine, koji je istaknut kao mjesec svjesnosti o malignom melanomu. Bosna i Hercegovina nije izuzetak gdje ovu kampanju provodi predsjednica Euromelanoma BiH - dr. Hana Helppikangas, uz podršku i pod pokroviteljstvom Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo.

- Pridružite nam se kako bismo zajedno učinili sve na očuvanju zdravlja kože i sprečavanju karcinoma - poručuju iz resornog ministarstva.