Forto na pitanje novinarke "Avaza" o RTV servisu: Neka se dogovore oko preuzimanja sredstava koja leže na računu EPBiH

Predsjednik Naše stranke Edin Forto obratio se na konferenciji za medije.

Na pitanje novinarke "Avaza" šta je kao resorni ministar uradio o pitanju krize u javnom RTV sistemu, kako bi se spriječilo gašenje signala u 21. stoljeću, odgovorio je:

- Urušavanje jedinstvenog sistema za javni servis se desilo nakon što je RTRS napustio sistem i prestao uplaćivati na jedinstveni račun BHRT-a. Ona su se do tog trenutka raspoređivala u skladu s postojećim zakonom. Ono što mogu da navedem jeste da se treba prihvatiti novi zakon, koji će biti bolji. Duška nije bez razloga izrazila skepticizam, jer po izjavama koje smo do sada čuli od drugih pripadnika državne vlasti, to je da postoje neki zahtjevi na koje mi možda nećemo nikada pristati - kazao je Forto.

Dodao je da kada je u pitanju egzistencija zaposlenih u oba emitera, ono što je mogao učiniti, to je i učinio, a to je 10 miliona sredstava.

- Ono što radim su stalni sastanci, koordinacija i nuđenje rješenja za dvije uprave, od kojih je jednoj istekao mandat prije 10 godina. Neka se dogovore oko preuzimanja sredstava koja u ovom trenutku leže na računu Elektroprivrede BiH. Ministar komunikacija ne treba da govori direktno upravama šta tačno treba da urade da bi obezbijedili plaću svojim uposlenicima - istakao je Forto.