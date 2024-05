U Sarajevu otvorene izložbe o postignućima projekata koje je podržala Evropska unija

Dvije nove izložbe pod nazivom "Povezani kroz dobro u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti" otvorene su u Europe House na Dan Evrope.

Izložbe predstavljaju postignuća projekata koje je podržala Evropska unija.

Izložba "Putovanje u prošlost kroz VR"

Izložba "Putovanje u prošlost kroz VR" omogućava posjetiocima priliku da u virtuelnoj stvarnosti posjete neke od ključnih lokacija za bh. kulturno i historijsko naslijeđe. Druga izložba "Lokalna partnerstva zaista djeluju" predstavlja uspješne primjere podrške Evropske unije za omogućavanje novih i održivih poslova.

Zajedno sa partnerskim organizacijama, Udruženjem za digitalizaciju i informatizaciju kulturne baštine digi.ba i Međunarodnom organizacijom rada, koja implementira projekte Lokalna partnerstva za zapošljavanje, ambasador Johann Sattler, šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH pozdravio je goste i otvorio izložbe.

- Danas je poseban dan - Dan Evrope, ali i Dan pobjede nad fašizmom i prikladno je da se nađemo u Europe House, odnosno u zgradi Vječne vatre - ovo je odlična prilika da spojimo ove dvije ideje, tj. izgradnju naše zajedničke evropske budućnosti sa borbom protiv fašizma. Ovim Danom Evrope obilježavamo dvije značajne prilike, 20. godišnjicu najvećeg proširenja EU, kao i važne korake u procesu pristupanja BiH Evropskoj uniji kroz odluku Evropskog vijeća da otvori pristupne pregovore. Proširenje donosi mogućnosti za razvoj - više prihoda, povećanje investicija, kao i poštovanje sloboda, ljudskih prava i evropskih vrijednosti. To je ono što EU jeste i izložbe koje danas otvaramo spajaju ove aspekte na jedinstven način - rekao je ambasador Sattler.

Podrška

Evropska unija je bila ključna u podršci lokalnim partnerstvima za zapošljavanje širom Bosne i Hercegovine, čime je doprinijela stvaranju novih radnih mjesta, usvajanju novih vještina i mogućnosti za hiljade građana.

- Otvaranjem ove izložbe doprinosimo obilježavanju Dana Evrope i ističemo važnost povezanosti EU i BiH kako bismo zajedničkim djelovanjem unaprijedili ekonomski razvoj zemlje. Lokalna partnerstva za zapošljavanje prepoznala su izazove sa kojima se suočavaju nezaposleni i omogućila im da iskoriste prilike, istupe iz zone komfora i odvaže se da se okušaju u potpuno novim zanimanjima ili započnu nove poslove - istakla je Lejla Tanović, predstavnica Međunarodne organizacije rada.

Profesorica Selma Rizvić, direktorica digi.ba, istakla je da je organizacija već više od 15 godina pionir u svojoj oblasti predstavljanja kulturne baštine kroz virtuelnu stvarnost.

- Drago mi je da je prepoznat kvalitet našeg rada i da građani imaju priliku isprobati aplikacije koje su dostupne samo u muzejima i našim laboratorijima. U skladu sa idejama koje proslavljamo, pripremili smo i dvije aplikacije koje obilježavaju Bitku na Neretvi i Kozari i sa zadovoljstvom vas sve pozivamo na virtuelno putovanje u prošlost - rekla je Rizvić.

Izložba 'Putovanje u prošlost kroz VR' otvorena je do 17. maja, dok je izložba 'Lokalna partnerstva za zapošljavanje zaista djeluju' otvorena do 27. maja u Europe House u Sarajevu od ponedjeljka do petka od 09.00 do 17.00 sati, saopćeno je iz Delegacije EU u BiH.