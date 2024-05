MUP tvrdi da se napad na policajce u Potočarima desio van prostora Memorijalnog centra

Nedavni napad na policajce u Potočarima, u vrijeme najava napada na mezarje, desio se van prostora Memorijalnog centra i bio je usmjeren na redovnu kontrolu, naveli su iz policije za Detektor.

Nekoliko medija prenijelo je izjave potpredsjednika Republike Srpske Ćamila Durakovića o napadu na policajce u Potočarima 5. maja tako da se čini kako je ovaj napad povezan s prostorom Memorijalnog centra u vrijeme kada su provladini mediji u Republici Srpskoj najavljivali napad na mezarje, ali napad je isprva bio usmjeren na policajce iz redovne kontrole, tvrde iz entitetskog Ministarstva unutrašnjih poslova.

Muškarac koji je napao policajca bio je pijan i zaustavljen tokom redovne kontrole, a njemu su samo pomogli uposlenici agencije koji čuvaju Memorijalni centar, navode iz policije.

Ovaj napad desio se dva dana nakon što su RTRS i neki drugi mediji u Republici Srpskoj objavili tekst o navodnom planu bošnjačkih organizacija da oštete mezare u Potočarima i za to, kako su napisali, okrive Srbe. Ovi medijski izvještaji zasnovani su na anonimnom sigurnosnom izvoru nakon kojih su Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS) i Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine (DKPT BiH), čiji uposlenici čuvaju prostor Memorijalnog centra, pojačali mjere i kontrole u Potočarima.

Vaskrs je protekao bez incidenata, a iz agencija su kasnije saopćili da se radilo o lažnim informacijama. U noći 5. maja muškarac iz Srbije uhapšen je u Potočarima u Srebrenici zbog napada na policijske službenike, potvrđeno je Detektoru iz Policijske uprave Zvornik.

Tu informaciju prvi je iznio bivši načelnik Srebrenice Duraković gostujući u programu N1. On je rekao da je redovna kontrola zaustavila automobil.

“Osoba koja je zaustavljena, da li u svjesnom ili pripitom stanju, počela je psovati policajce MUP-a RS-a. S obzirom da Direkcija ima nadležnost da štiti objekat Memorijalnog centra, čuli su galamu, a kada čujete galamu navečer u 11-12, onda vam je nešto sumnjivo. Pošli su do kolega iz MUP-a RS-a da vide šta se dešava. Ovdje je riječ o dva Bošnjaka koji dolaze dvojici policajaca koji su policajci MUP-a RS-a. U obračunu s jednim licem, jednim policajcem iz Direkcije, došlo je do fizičkog nasrtaja na službeno lice. Tek tada su MUP i Direkcija priveli lice. Riječ je o osobi srpske nacionalnosti porijeklom iz Srebrenice koji danas živi u Beogradu, koji je upravo pored Memorijalnog centra prijetio ‘pobit ću vas sve’, to policija zna”, rekao je Duraković za N1, što je kasnije potvrdio i za Detektor.

Iz MUP-a Republike Srpske za Detektor su potvrdili da se u blizini Memorijalnog centra desio incident u kome su priveli N.M. zbog sprečavanja službenog lica u vršenju službene dužnosti. Oni objašnjavaju da je uhapšeni bio u vidno alkoholiziranom stanju te je drskim ponašanjem, uz verbalni napad, ometao policijske službenike Policijske stanice Srebrenica.

Također su potvrdili da su uposlenici Direkcije za koordinaciju policijskih tijela pomogli njihovim policajcima te da je uhapšeni i njih verbalno napao uz upotrebu fizičke snage prema jednom od njih.

Brojni mediji u Bosni i Hercegovini prenijeli su izjavu Durakovića ističući u naslovu da je uhapšen muškarac koji je napao policajca u Potočarima te da je prijetio riječima “pobit ću vas sve”.

Anida Sokol, istraživačica Mediacentra u Sarajevu, kaže da mediji trebaju s pažnjom pristupiti izvještavanju i tražiti zvanične informacije od policije i drugih nadležnih tijela.

“Također je važno da kada se objavljuju informacije, da se one stave u pravi kontekst: da li se incident desio kao dio rutinske kontrole policije ili je to zaista bilo izazivanje nacionalne mržnje. Svjesni smo da mediji često nemaju vremena da provjeravaju ili dubinski obrade neku priču, ali pogrešnim načinom izvještavanja mogu samo štetiti društvu. Teme o nacionalnoj mržnji i incidentima iz mržnje su veoma praćene, a često su, nažalost, i politički instrumentalizirane. Zbog toga je veoma važno biti oprezan”, kaže Sokol.

Iz policije su potvrdili da su slučaj proslijedili tužiocima dok se iz Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini još nisu javno očitovali o ovom događaju.