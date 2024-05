Komandant Semir Drljević Lovac za "Avaz": Ne smijemo dopustiti radikalizaciju Bošnjaka

Na dan kada je Evropa obilježavala pola stoljeća pobjede nad fašizmom, u glavnom gradu Francuske - Parizu, na čuvenoj vojnoj paradi zavihorila se zastava s ljiljanima.

Bio je to dan kada je Armija Republike Bosne i Hercegovine i zvanično primljena u porodicu antifašističkih vojnih snaga u Evropi.

Mala zemlja

Cijeli svijet je, zapisano je, aplaudirao antifašističkoj borbi male zemlje koja se suprotstavila probuđenim avetima fašizma.

Deveti maj, koji se prije dva dana u BiH obilježavao i kao Dan Zlatnih ljiljana, uvijek je prilika za podsjećanje na taj važan historijski trenutak kada je Armija RBiH, njeni sinovi i kćeri, dobila priznanje za borbu koju je vodila.

Zastavu s ljiljanima prije 29 godina u Parizu je nosio Semir Drljević Lovac, komandant Prve mostarske brigade, koja je na svom ratnom putu ponijela ime 41. motorizovane brigade Slavne, a potom 441. motorizovane brigade Viteške Armije RBiH.

Gotovo 30 godina poslije kaže nam kako je za njega to bio, prije svega, zadatak, ali i svojevrsni teret.

- Uvijek se uz to veže i pitanje odgovornosti. Ali, naravno, ponosan sam što smo dobili priliku da se svijetu predstavimo kao jedina organizirana vojna komponenta koja je dobila status antifašističke vojske - kaže Drljević.

Zveckaju oružjem

To svjetsko priznanje Armiji RBiH, naglašava, posebno je važno danas, kada se historija falsificira, kada živimo u vremenu sve dubljih kriza i kada ne prestaje „zveckanje oružjem“.

- Mi smo u ratu imali jasan stav i to naše nepristajanje na mržnju nas je ustvari i dovelo do toga da nas priznaju, jer smo pokazali da smo potpuno drukčiji od zločinaca i njihovih ideja. Zato ni u kojem slučaju ne smijemo dopustiti radikalizaciju Bošnjaka, muslimana. Jer, ako dođe do toga, to bi bila katastrofa. Mi bismo bili izgubljeni - kaže Drljević.

Ostali smo neuprljani

- Posebno sam ponosan na činjenicu da je naša brigada u onim ekstremnim uvjetima u kojima smo živjeli ostala neuprljana. Dakle, brigada kojom sam komandovao nije počinila nijedan zločin - kaže nam legendarni komandant.