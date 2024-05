Generalni direktor BHRT-a suvlasnik nove firme u Sarajevu, evo čime će se baviti

U Sarajevu je osnovana nova firma pod nazivom VAL Grupa komunikacija d.o.o. Sarajevo.

Prema registru kompanija portala Akta.ba, direktor firme je Nedim Buza, a većinski sa 3.000 KM kapitala je VAL Grupa komunikacija iz Zagreba. Radi se agenciji za komunikacijski menadžment sa 20 godina iskustva savjetovanja u upravljanju komunikacijom.

Ono što je zanimljivo je da je jedan od vlasnika sarajevske firme Belmin Karamehmedović, generalni direktor BHRT-a. Pored njega, vlasničku strukturu dijeli i Nina Išek Međugorac koja obavlja funkciju izvršne direktorice i članice Uprave VAL Grupa komunikacija iz Zagreba.

"Došli do zida"

Nina je stručnjakinja s respektabilnim agencijskim i korporativnim iskustvom u komunikacijama i upravljanju koje je stjecala na pozicijama savjetnice te izvršne i korporativne direktorice.

Belmin Karamehmedović je na funkciji generalnog direktora BHRT-a od 2015. godine. Ovo je drugi mandat Karamehmedovića na čelu BHRT-a i trajat će do 2025. godine. Na BHRT-u je od 1992. godine, gdje je obavljao razne funkcije poput urednika redakcije vanjske politike, šefa deska, urednika Dnevnika, urednika Sportskog programa i direktora BHT 1.

Vijest o novoj funkciji dolazi u vrijeme najveće krize javnog servisa u Bosni i Hercegovini. Prema riječima generalnog direktora BHRT-a "došli su do zida i dalje više ne mogu".

Potvrda o registraciji

Za Akta.ba je dao izjavu o planovima nakon isteka mandata.

- U firmi VAL nisam još operativan dok ne završim priču sa BHRT-om. Za direktora se više ne mogu kandidovati, a i da mogu "nema tih para" ići dalje u ovu priču. Ipak, borit ću se i rukama i nogama do kraja da BHRT opstane. Ljudi to nekada razumiju, nekada ne, ali tako je-kako je - kazao nam je Karamehmedović.

Mario Aunedi Medek, direktor VAL Grupe iz Zagreba kazao je da nekoliko mjeseci čekaju potvrdu o registraciji firme u Sarajevu, ali da je istu saznao upravo iz medija.

Dao je više i informacija o planovima na bh. tržištu.

- Prije 10 godina smo planirali dolazak u Bosnu i Hercegovinu. Sve to vrijeme razmišljali smo i tražili pravog partnera i našli smo ga u Belminu. Iako on nema direktno iskustvo u odnosima s javnošću, ima životnog i poslovnog. Procjenjujemo da će nakon što se završi njegov mandat na trenutnoj poziciji, posvetiti privatnom biznisu i biti maksimalno aktivan u agenciji - potvrdio je i Aunedi Medek, dodajući da to ne znači da oni ne kreću odmah s aktivnim radom.