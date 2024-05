Ministarstvo rada i socijalne politike odgovorilo na Facebook status Fadila Novalića

Bivši premijer Vlade FBiH obratio se javnosti sa svog Facebook profila s informacijom koja kaže da se naši penzioneri opet stavljaju na marginu. Jasno je da to nije istina i to ćemo obrazložiti, ali ne možemo a da se ne osvrnemo na paradoks u riječi “opet”. Da li to bivši premijer sugerira da je njegova Vlada ostavljala penzionere na margini i da se ta praksa nastavlja ili se jednostavno nije uspio izraziti, pitaju se iz Ministarstva rada i socijalne politike FBiH.



Njihovo saopćenje prenosimo u cijelosti:

- Jula 2022. godine bivši premijer video porukom obratio se penzionerima i kazao im, citiramo: "Penzije ove godine povećavamo po drugi put. Zahvaljujući stanju naše ekonomije i Zakonu o PIO-u, u maju smo isplatili prvo povećanje, a sada smo i pred isplatom drugog. To će ukupno biti 11 posto za ovu godinu. Ali to neće biti kraj naše podrške za penzionere Federacije u 2022, poručio je premijer Novalić", kraj citata.

Tačno je da je pravilno reći usklađuju, a ne povećavaju se penzije, shodno stanju ekonomije i Zakonu PiO, te da imaju dva usklađivanja tokom godine, bez obzira želio to premijer ili ne. Praktično, nema nikakav utjecaj na to, osim ako odluči kršiti Zakon, a u to nećemo ulaziti. Netačno je da je povećanje, odnosno usklađivanje u 2022. godini iznosilo 11 posto jer zvanični podaci kazuju da je to bilo 7,30 posto.

Zakonska usklađivanja

Nekorektno je zakonska usklađivanja zvati podrškom penzionerima jer to nije podrška već zakonsko pravo. U osnovi, ako bismo se koristili rječnikom i narativom bivšeg premijera mi bismo mogli napisati recimo da je “nametnuta” Vlada FBiH u 2023. godini obezbijedila najviši iznos podrške penzionerima jer te prošle godine povećanje, odnosno usklađivanje penzija iznosilo je rekordnih 16,25 posto i to je praktično najveći iznos povećanja od 2018. godine do danas.

Istina je pak, da za povećanje, odnosno usklađivanje penzija jedino relevantno jeste ono što Zakon kaže, a Zakon kaže da se ono vrši dva puta tokom godine i to u skladu s rastom BDP-a i indeksa potrošačkih cijena.

Ali da budemo do kraja transparentni i da govorimo zvaničnim činjenicama jer tako mi to radimo, uporedit ćemo povećanja, odnosno usklađivanja penzija u posljednjih šest godina.

- 2018. - 3.50 %

- 2019. - 3.50 %

- 2020. - 2.80 %

- 2021. - nije bilo povećanja/usklađivanja penzija

- 2022. - 7.30 %

- 2023. - 16.25 %

- 2024. - 6,55 %

Nije zgoreg istaknuti ni činjenicu da u 2021. godini nije bilo usklađivanja penzija, ni vanrednog, ni redovnog, kako kažu, zbog negativnih ekonomskih pokazatelja prouzrokovanih pandemijom koronavirusa, s tim da su isplaćene jednokratne pomoći u julu i decembru.

Dakle, o kakvim to velikim povećanjima penzija govorimo u godinama prije 2023. i 2024., kad su se uglavnom kretala iz godine u godinu u sličnim rasponima.

Također, treba biti iskren, pa istaknuti i to da je jedini nominalni skok bio 2023. godine u kojoj su penzije povećane 16,25 %, međutim, inflacija je bila enormna, tako da je realna kupovna moć penzionera bila praktično manja. To povećanje nije moglo pokriti inflaciju, gdje je primjera radi litra jestivog ulja bila skoro 5 KM, dok je npr. u 2024. povećanje 6,55 %, ali su cijene/inflacija značajno manje, tako da litra ulja iznosi oko 2,50 KM, tako da se ovih 16,25 posto praktično istopilo, a realni efekti i kupovna moć penzionera u ovoj godini su praktično veći, iako je nominalno procenat usklađivanja penzija manji u odnosu na 2023. godinu.

Ono na što se posebno treba osvrnuti jeste tvrdnja bivšeg premijera o navodnom trošenju sredstava od 79,5 miliona KM namijenjenih za povećanje penzija, koja su navodno "preusmjerena” rebalansom u druge namjene.

Jeftini populizam

Takve tvrdnje, osim što su jeftini populizam i neistinite, imaju za cilj i unošenje nemira u penzionersku populaciju, i to onaj dio njih koji nije upućen u stavrno stanje stvari.

Sam bivši premijer, a i predstavnici penzionera dobro poznaju funkcionisanje sistema penzijskog osiguranja u Federaciji BiH i sasvim izvjesno znaju da mogućnost "preusmjeravanja" sredstava od doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje kategorično je nemoguća i neizvodiva.

Sredstva od doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje isključivo se po zakonu mogu trošiti za isplatu penzija i ne postoji, niti pojedinac, niti bilo koji drugi dio vlasti koji bi ta namjenska sredstva mogao preusmjeriti za druge svrhe.

Kako su u laži kratke noge, najbolje se vidi iz dvije činjenice. Prva je općepoznata da FZ PIO, odnosno penzijski sistem u FBiH, funkcioniše na principu isplate penzija u kojem ne postoji mogućnost akumuliranja sredstava. Sva sredstva koja se u toku mjeseca skupe iskoriste se u cjelosti za isplatu penzija, a u sistemu ne ostane praktično akumulirana niti jedna konvertibilna marka.

Radi navedenog je u najmanju ruku, neozbiljno govoriti kako je prethodna Vlada FBiH 2023. godine zaslužna za navodni suficit od 79,5 miliona KM, koji je, kako je već navedeno, nije niti zakonski, niti faktički moguć u penzijskom sistemu. Bivši premijer bi to kao ekonomista morao znati i zna.

Druga bitna činjenica koja potvrđuje netačnost iznesenih navoda vidljiva je iz činjenice da nikakvim rebalansom budžeta FBiH, niti Finansijskog plana FZPIO, nije umanjena ni jedna stavka, a što je također lahko provjerljiva i općepoznata činjenica koju može provjeriti svaka osoba prostim uvidom u važeći budžet koji je javnosti dostupan na web stranici Federalnog ministarstva finansija.

Težak položaj

Naprotiv, pojedine stavke su povećane, kao što je slučaj sa sredstvima za banjsko liječenje penzionera koja su udvostručena u odnosu na vrijeme vlade kojom je rukovodio bivši premijer.

Također, kako bismo dodatno rasvijetlili ovih 79 miliona, podsjećamo javnost da postoje određena otvorena tehnička pitanja oko knjiženja sredstava za povoljnije penzionisanje, a koja nisu nastala jučer, ni prošle godine. Naime, ta pitanja bila su otvorena i za vrijeme bivšeg premijera, pa pošto ih nije riješio, nejasno je zašto baca rukavicu u potpuno pogrešnom smjeru, a na stranu to što se nameće sasvim opravdano pitanje zašto se od 2018. godine do 2023. godine ovo pitanje nije rješavalo. Možda da zamolimo bivšeg premijera da nam to malo rasvijetli, pa da i nama i penzionerima bude bjelodanije šta se to čekalo i šta se to sada očekuje po ovom pitanju.

Uprkos provokacijama i neosnovanim optužbama, resorno ministarstvo rada i socijalne politike svjesno je teškog položaja naših penzionera i nastoji zajedno sa predstavnicima penzionera iznači rješenja koja će utjecati na poboljšanje njihovog položaja i kvaliteta života. Ostajemo dosljedni tom cilju i nastojat ćemo biti vlada koja ne obećava uprazno, niti daje obećanja koja traju toliko da se zaborave ona prethodna neispunjena. A takvih je mnogo jer da nije ne bismo o ovome ni pisali - navodi se.