Dodik ponovo negirao genocid: "To je podvala, zločin se desio od 11. do 18. jula, a onda su u to utrpali sve što su mogli"

Predsjednik RS, Milorad Dodik, rekao je danas da gotovo sa sigurnošću može da kaže da politički predstavnici država u UN, iza kojih stoji pet i po milijardi ljudi, neće podržati rezoluciju o Srebrenici.

Dodik je naveo da će ta rezolucija "trajno podijeliti BiH, ako bude donesena, upitavši šta raditi sa onima koji misle da su Srbi genocidni".

– Mi smo pripadnici i potomci jednog svijetlog, hrabrog, srpskog naroda koji je izdržao ono što nijedan drugi narod ovdje nije – rekao je Dodik u Banjoj Luci.

On je naveo da je izabran da brani identitet srpskog naroda, da je izabran da ne šuti već da govori.

– To što ćeš ti nama ovdje obezbijediti da u školskim programima napišemo to što vi hoćete, to samo može da bude vaš pusti san i ozbiljan nesporazum. Ne samo politički, nego historijiski, a onda znači i nacionali nesporazum – rekao je Dodik.

Dodik je naveo da je Srebrenica "podvala". Nakon toga je sramno rekao da se zločin desio od 11. do 18. jula, a onda "su u to utrpali sve što su mogli i one koji su ranije poginuli, i one koji su poginuli u Zenici, a stavili su i žive ljude".

– To govori da je bila podvala, od početka smišljena jer je trebalo Americi, nekim drugima da pravdaju svoje bombradovanje, svoje rano priznanje BiH – rekao je Dodik.