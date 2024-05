U drugom dijelu dana očekuju se lokalni pljuskovi i grmljavina

U BiH će danas preovladavati umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme.

U drugom dijelu dana u sjevernim, centralnim, istočnim područjima Bosne, na sjeveru i istoku Hercegovine se očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina.

Vjetar slab sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 18, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 27 °C.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U drugom dijelu dana se očekuju pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura oko 10, a dnevna oko 21 °C.