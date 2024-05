Kandidat za EU Parlament Fahir Gutić: Svim silama ću se boriti da BiH postane dio evropske porodice

Bosanac Fahir Gutić kandidat je slovenačke stranke Levica na predstojećim izborima za Evropski parlament. U intervju za Fenu poručuje da će se svim silama boriti da BiH postane dio evropske porodice.

99 kandidata za Parlament EU

Navodi kako ove godine Reublika Slovenija ima pravo da za Evropski parlament izabere devet kandidata. Državnoj izbornoj komisiji se prijavilo 11. listi, odnosno jedanaest stranaka sa svojim kandidatima. To je ukupno 99 kandidata za Parlament EU.

- Potrebno je istaknuti, da sam od devedeset i devet kandidata, jedini Bošnjak ili ako vam ljepše zvuči Bosanac sa stalnom adresom u Sloveniji koji je na listi stranke Levica za EU parlament - kaže Gutić.

Stranka Levica je dio vladajuće koalicije u Sloveniji. Gutić priča kako se rodio i školovao u BiH i to u Sarajevu. Otišao je kao mlad iz Bosne i Hercegovine.

- U Sloveniji živim 43 godnie. Moja matična država BiH kao država mog rođenja je neizbrisiv trag mog porijekla. To se ne zaboravlja, to se ne može izbrisati iz moje glave, iz mog bića, iz moje duše. Tu ljubav do svoje matične domovine svi Bosanci i Hercegovci koji su vani nose u sebi. Naravno, moja država je i Republika Slovenija. Sloveniju doživljavam i živim kao i svoju matičnu državu. Volim svoju državu Sloveniju koja mi je ponudila sve potrebno za moj daljnji razvoj i život. Dakle, moji korjeni su iz Bosne i Hercegovine ali to ne mijenja činjenicu da automatski zastupam i interese svoje države Slovenije - naveo je.

Kandidat stranke Levica

Kao kandidat stranke Levica se na listi nalazi pod brojem četiri. Međutim za Evropski parlament važi i preferencijalni glas.

- To sve govorim iz razloga da bih moje Bosance i Hercegovce u Sloveniji potaknuo da izađu na izbore i da daju glas kako mojoj stranci tako i preferencijalni glas meni kao kandidatu te stranke. Kao neko ko živi i poznaje dobro život u porodici država Evropske unije je za mene neupitna podrška mojoj matičnoj državi BiH na njenom putu ka Evropskoj uniji. Teško je to ukratko istaknuti koje su to sve prednosti za jednu državu da postane članica. Svim silama ću se boriti da BiH postane dio te porodice. Više je načina kako do toga doći. Od lobiranja do javnog isticanja potrebe da se BiH što prije primi u zajednicu evropskih država. To joj pripada i do toga će, ubijeđen sam, doći - rekao je Gutić.

- Ukoliko budem izabran, budite sigurni da će se moj glas za BiH dobro i daleko čuti - poručio je.

Kaže da kao i svaki Bosanac i Hercegovac prati dešavanja na bh političkoj sceni.

- Mogu reći, da se ta slika izvana puno drukčije vidi. Ne izgleda baš sjajno. Ali isto tako želim napomenuti da dijaspora neće ni u kom slučaju sjediti skrštenih ruku i da pomno prati svaki potez svakog političara. Žalosno je da se u bošnjačkom korpusu događaju tako ružne stvari. Dijasporu boli duša za Bosnom. Poručujemo političarima da se ne igraju sa sudbinom BiH. Neka još jednom dobro razmisle šta rade. Moglo bi ih to u svakom smislu te riječi skupo koštati - kaže Gutić.

Podrška

On navodi da ima podršku svoje zajednice u Sloveniji.

- Sva kulturno-umjetnička društva prisutna na ovim prostorima mi izražavaju brezrezervnu podršku. Isto tako i Bošnjački kulturni savez Slovenije kao krovna organizacija tih društava. Ne treba zaboraviti, da su to nosioci kulturnog života Bošnjaka u Sloveniji. Također imam veliku podršku i od većinskog naroda. Zapravo sam pozitivno iznenađen kako me ljudi sa svojim javljanjem na društvenim mrežama podupiru. Svi ti ljudi ističu da će im biti u ponos ako dobiju svog predstavnika u parlamentu EU. Vrlo dobro me poznaju i poznaju moj dosadašnji društveno politički angažman kako u društvima tako i u široj zajednici. Ponosan sam ja na svoje Bošnjake i Bosance i Hercegovce u Sloveniji. Slobodno mogu reći da je glas za moju stranku i glas za me neujedno i glas za Bosnu i Hercegovinu. A to im je i jedini zahtjev do mene - poručuje Gutić.

Gutić je ocijenio da se EU našla u zagrljaju desnih do ekstremno desnih stranaka.

- Sve više je fašizma. Nacionalisti otvoreno dižu galamu i svaki dan ih je sve više. Ništa im više nije sveto. Moramo se suprotstaviti diskursu neprijateljstva i straha kojeg desnica širi svuda, uključujući i Evropski parlament. To mi u dijaspori vrlo dobro osjetimo. Straha da ih migracije ugrožavaju. Da ih neke druge i drugačije kulture ugrožavaju. Evropom dugo vremena vlada islamofobija. To je vrlo opasno kako za cjelokupno društvo tako i za narode zapadnog Balkana. Trebat će vremena da se ta slika popravi, kazao je Gutić uputivši poziv Bošnjacima, Bosancima, Srbima, Hrvatima, Makedoncima, Crnogorcima, Albancima, da izađu na izbore i glasaju za njega i stranku Levica.