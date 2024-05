Gnusne uvrede Sanje Vulić: Zasmetao joj ambasador Marfi koji je odao počast Bošnjacima pobijenim u genocidu u Bratuncu

Šefica Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Sanja Vulić vrijeđala je američkog ambasadora Majkla Marfija (Michael Murphy).

Ona je izjavila "da i danas, na dan Svetog Vasilija Ostroškog i na Dan sjećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH, beskrupulozni Majkl Marfi po ko zna koji put potvrđuje da je veliki nečovjek i zlo".

Žestoke uvrede

Vulić je rekla da Marfi više ne zna šta će od tolike mržnje prema Srbima, pa je baš danas našao da šeta po Bratuncu i odaje počast bošnjačkim žrtvama, misleći da i na taj način može da ponizi i uvrijedi Srbe nad kojima je izvršen genocid u Jasenovcu.



- Marfi je jad i čemer, ljudski otpad, koji nijednog Srbina ne može poniziti, a kamoli uvrijediti. Naši stradali preci zaslužuju i uživaju veće poštovanje nego on živ. Tako da je svaki njegov potez sve jadniji od jadnijeg. To što on pokazuje i danas da srpske žrtve nisu žrtve, da srpska bol nije bol, te što iskazuje poštovanje samo prema narodu koji bi samo i isključivo činio islamsku BiH najviše govori o njemu - rekla je Vulić i dodala:

- Upravo sam se vratila sa mjesta gdje je počinjen strašan genocid nad nedužnim Srbima, Jevrejima i Romima. Užasna svjedočenja, teška i bolna sjećanja. Jeziva! Da je Marfi bar malo čovjek, iole čestit i pravičan došao bi da se uvjeri u stradanja srpskog življa i oda počast tim nevinim ljudima.

Uputila je gnusne uvrede na račun američkog ambasadora u Bosni i Hercegovini.

"RS će opstati"

- Marfi je bruka za diplomatiju. Politički lažov i istaknuti srbomrzac, bez poštovanja prema bilo kome i čemu. Neka dobro upamti ovaj osvjedočeni bolesni mrzitelj Srba da će ljubav srpskog naroda pobijediti sve njegove lobiste i lobije koji otvoreno rade za stvaranje islamske BiH u srcu Еvrope. Srpski narod postoji i postojaće vijekovima, kao i RS šta god Marfi i njegovi 'saborci' radili s jasnom namjerom da ništa srpsko ne bude u BiH - navela je ona.



Kazala je kako će "na Marfijevu žalost" RS opstati.

- Koliko god Marfi radio na nestanku srpskog naroda i ukidanju RS, planovi mu neće uspjeti. Žilav smo mi i ponosan narod, kojima takvi kao on samo daju snagu da idemo naprijed, da budemo još bolji i uspješniji - rekla je Vulić.