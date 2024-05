Dodik: Još nismo odlučili da li ćemo izaći na izbore

Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik izjavio je danas da ta vladajuća stranka u RS još nije odlučila na koji način će se ponašati u pogledu predviđenih lokalnih izbora.



- Za nas postoji mogućnost da se sačeka Izborni zakon RS i da po njemu budu održani lokalni izbori ili ćemo vidjeti sa našim koalicionim partnerima na koji način ćemo se kretati. Ali, to ne treba da znači da ne treba da pripremimo našu organizaciju za jedan i drugi scenario - rekao je Dodik.

CIK raspisao izbore

On je podsjetio da je Centralna izborna komisija (CIK) Bosne i Hercegovine raspisala lokalne izbore.

– Izbore je nametnuo lažni visoki predstavnik, a što je za nas apsolutno neprihvatljivo. Ali, smatramo da, ako zakon u RS-u što prije stupi na snagu, imamo vremena da to organizujemo. Vidjet ćemo na koji način će se ponašati i općine - rekao je Dodik.

Izjavio je kako misli da je „ovo što čini CIK iznad bilo kakvih mogućnosti da bude podržano“.

– Mislim na način na koji oni odlučuju da biraju predsjednike i zamjenike biračkih odbora, daju im status državnih službenika što za nas ima političku težinu jer CIK želi da kao centar moći u BiH pokrije cijelu BiH. To je nešto što se neće moći. Osim toga, te naknade koje oni odrede trebalo bi da plaćaju opštine i to je nešto što ćemo vidjeti hoće li naše opštine to da plaćaju – istakao je Dodik.

Situacija na Kosovu

Po njegovim riječima, pitanje izbora nije lako pitanje „imajući u vidu situaciju s Kosova gdje je na izbore izašlo samo tri posto stanovnika i da su EU i zapad priznali izbore“.

- I pored svega ovoga što se dešava, mi ćemo pobjediti i to jače – tvrdi Dodik.

Najavio je da će danas u 18 sati u Sarajevu, u zgrad Parlamentarne skupštine BiH, biti sastanak vladajuće koalicije na nivou BiH, čiji će domaćin biti stranke Trojke.

- Sastanak je bio zakazan za 15, pa je prolongiran za 16 časova. Ne znam šta je ideja, u BiH postoji ozbljan problem i ne znam kako ga prevazići. Ja sam za razgovor, ali stranci nam razbijaju dogovore i nameću rješenja – dodao je Dodik.

Generalni sekretar SNSD-a Srđan Amidžić rekao je da je danas u Banjoj Luci organizovan sastanak rukovodstva SNSD-a sa predsjednicima gradskih i opštinskih odbora te stranke redovan i u funkciji jačanja opštinskih organizacija.