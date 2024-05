Dodik: Ništa konkretno nismo dogovorili, poslije usvajanje rezolucije bit će teško razgovarati

- Jedno je od tih pitanja je i dogovoreni Budžet BiH, ali nije realiziran jer neke stvari treba riješiti. Druga stvar je da, ne možemo s naše strane, što se tiče Izbornog zakona, smo imali dogovor da se mijenja Centralna izborna komisija. Danas smo potencirali to pitanje - rekao je.

On je kazao da su razgovarali o dogovorenim i nerealiziranim pitanjima.

Nakon sastanka prvi se obratio predsjednik RS Milorad Dodik. On je kazao da još uvijek ništa nije dogovoreno i da će u narednih sedam dana nastaviti se razgovarati o ovoj temi.

Istakao je da je sastanak ostao nedovršen i da će se nastaviti razgovarati u narednih sedam dana dok se partneri upoznaju sa formalno-pravnim mogućnostima.

- Treće pitanje je bilo Plan rasta vezano za projekte EU. Treba reći da smo učestvovali u ime RS na nivou premijera. Od 113 reformi dogovoreno je njih 110. Preostale tri za nas su teške i neprihvatljive. Jedna od njih je da se odustane od veta na nivou BiH. Na to mi nećemo pristati, to je za nas neprihvatljivo, to je pitanje Ustava, a ne reforme. Kolege iz FBiH su ostale još na sastanku da bi dogovorile nešto vezano za budžet, kao prethodno pitanje - kazao je.

Dodao je da ništa konkretno nije dogovoreno.

- Bilo je još nekih pitanja, ali su ona bila van dnevnog reda. Ozbiljan problem predstavlja da je mimo struktura i pravila unilateralno Zlatko Lagumdžija, a mi to smatramo podvalom, pokrenuo rezoluciju. O tome se mora razgovarati ako se žele postići bilo kakvi razgovori u BiH. Poslije eventualnog usvajanja rezolucije bit će o nekim stvarima i teško razgovarati - zaključio je.