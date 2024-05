Čović: Dom naroda mora profunkcionirati, ne smijemo tražiti od visokog predstavnika da bilo šta nameće

Predsjednik HDZ-a Dragan Čović nakon sastanka državne koalicije on je kazao da je njegov jedini cilj bio da se pregovarački proces koji se prividno otvorio sa EU, stvarno otvori.

- To je naša obaveza. Ove operativne prepreke, a budžet je jedna od njih. O njemu pričamo šest mjeseci. Dogovorili smo ga davno, sadržajno i suštinski. Bilo je i pojedinih uslova, koje smo dogovorili između sebe. Možda ćemo sutra još jednom sjesti da to pojasnimo, jer ima nekih nesporazuma, ali sve smo odluke donijeli oko toga. Lično mislim, da ako želimo pristupiti sredstva, bez budžeta ne možemo to raditi. Nevezano i za ta sredstva, kao parlamentarna većina smo trebali to uraditi prije šest mjeseci - rekao je Čović.