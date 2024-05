Konaković: Dodik je počeo priče o rezoluciji o Srebrenici, automatski smo to ukinuli

Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova BiH, nakon sastanka u Sarajevu kazao je kako je za njega, za njih ovaj sastanak imao svrhu i smisao o dvije važne teme, jedna je budžet, a druga je plan rasta.

Ekonomske teme

- To su dvije ekonomske teme važne za građane BiH i s istim smo ciljem i namjerom danas bili na sastanku, da neka rješenja nađemo svi. Na sastanku svako od učesnika ima pravo delegirati teme, počele su neke teme.

Dodik je počeo priče o rezoluciji o Srebrenici, automatski smo to ukinuli. O tome nema nikakvih ni razgovora ni pregovora niti me zanim šta on o tome misli. Mi smo tu potpuno suprotnih stavova i to ne može biti predmet nikakvih daljnjih političkih rasprava. Kako će se on postaviti kad se ta rezolucija usvoji to je njegovo pitanje, neka se ponaša kako on misli da treba i neka preuzme odgovronost za to kako se ponaša - kazao je Konaković.