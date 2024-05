Perimo do zore: Kakva je uloga Fatiha Kola i Ibre Hadžibajrića u kartelu iz Dubaija, je li Staša Košarac znao ko je ko!?

Turski "biznismen" Fatih Kol, koji ima čak i bh. državljanstvo, a kojeg Tužilaštvo BiH sumnjiči za pranje novca u aferi "Crna kravata 2", digao je na noge bh.diplomatiju. I državu.

Posvađao je vlast i opoziciju u Republici Srpskoj, natjerao Željku Cvijanović, članicu Predsjedništva BiH, da traži da se odluka, koja je jednoglasno usvojena na sjednici Predsjedništva i poništi. Ali, ko je za nju znao, to je sada druga priča.

Njegov uspon

No Kol, za kojeg sada mnogi tvrde nije moj, samoprozvani je nogometni stručnjak, trener, menadžer, pa nagli "ugledni" investitor. Sve je to, samo nije od jučer u BiH, a njegov uspon, čak do počasnog bh. konzula u Panami, otkrio je svu boljku kako se na ovakve pozicije postavljaju (ne) stručni kadrovi i kako ih i zašto ko predlažu.

Da stvar bude gora, Kol je dobio 2013. godine državljanstvo BiH na prijedlog Nogometnog saveza BiH. Zašto, kako?

Ali, zvanično, Kol je osumnjičen da je bio dio narkokartela Edina Gačanina Tita. O tome postoji i dokumentacija Tužilaštva BiH. Kol nije bio obuhvaćen hapšenjima jer nije bio u BiH. Međutim, Tužilaštvo ga smatra članom narkokartela i za to postoji jasan trag. Sky poruke. Trag novca.

Kolovo ime, važno je zbog Kantona Sarajevo, nekretnina koje je kupovao i potpisivao ugovore o gradnji. Najavljivao je gradnju elitnog hotela Hilton, i to sve u društvu još jednog Sky prestupnika Ibrahima Hadžibajrića, koji je optužen u aferi "Start", između ostalog, i za pranje novca.

I tada, 9. jula u 8:03 sati objavljeno je saopćenje: "Hadžibajrić i Kol potpisali ugovor: Sarajevo i BiH dobijaju prvi hotel Hilton"

A u tekstu fino stoji, kupoprodajni ugovor o prodaji nekretnine potpisali su u prostorijama Općine Stari Grad načelnik Ibrahim Hadžibajrić i Fatih Kol, direktor i vlasnik firme KOL d.o.o. Sarajevo.

Prethodno je Općinsko vijeće Stari Grad na sjednici održanoj prošlog mjeseca usvojilo prijedlog zaključka o rješavanju statusa ovog objekta na način da se formi KOL d.o.o, po pravu preče kupovine, proda općinski dio objekta za iznos od tri miliona KM.



Prilikom potpisivanja ugovora načelnik Hadžibajrić je podsjetio da je Fatih Kol prethodno otkupio vlasništvo nad 35% dijela objekta od ranijeg vlasnika Zlatka Krainovića, kao i da je izmirio obaveze prema svim nosiocima stanarskih prava u objektu.

Općina Stari Grad, na osnovu odluke koju je donijelo Općinsko vijeće, prodaje svoj dio objekta firmi KOL d.o.o. koja će na tom mjestu izgraditi jedan moderni hotel istih gabarita i vanjske fasade kakva je ranije bila, jer se radi o objektu koji je pod zaštitom države i vanjski izgled mora ostati isti. Što se tiče interijera objekta, on će biti prilagođen namjeni hotela, a imat će i dvije etaže podzemnih garaža, pojasnio je tada Hadžibajrić.



No, hotel nikada nije ugledao svjetlo dana, iako je Kol imao pravo preče kupnje. Umjesto gradnje, firma KOL društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge Sarajevo, sada je u blokadi. Samo je promijenila vlasništvo, ali su računi blokirani.

Kol je firmu osnovao još 2011.godine.

Međutim, u cijeloj priči zanimljivo je i ime Staše Košarca, ministra vanjskih poslova BiH. Portal Istraga.ba, objavio je da je Željka Cvijanović, na njegov prijedlog, imenovala Kola.

Nije tačno, Panama je

Ali, Košarac u izjavi za medije tvrdi da to nije tačno i da su "Kola predložile vlasti Paname"?!

S pravom se postavlja pitanje, kako je moguće da vlasti druge zemlje predlože počasnog konzula vlastima BiH i pogotovo da to prođe ispod radara vlastima u RS, koje su protiv nametanja odluka stranaca i njihovog miješanja u rad bh. institucija.

Pitanje je ovdje je li Košarac uopće znao ko je Fatih Kol, turski biznismen, i čime se tačno bavi. I sam poziva da se sve istraži, jer opozicija u RS traži njegovu ostavku.

Uskoro će Tužilaštvo imati nove informacije, jer ističe pritvor trojici uhapšenih. Bit će novi bum iz Sky poruka. Ko je kako dobio pare i za koje usluge. Sve će biti poznato.