Nekretnine dosežu vrtoglave iznose: Cijena kvadrata stana i 9.000 KM

Kraj rasta cijena nekretnina se ne nazire. Iako je trenutno došlo do stagnacije, cijene kvadrata i dalje dosežu vrtoglave iznose. Za razliku od zemalja Evropske unije, gdje cijene padaju od pet do 10 posto, promjene na tržištu nekretnina u BiH se ne očekuju.

- Kod nas je u posljednje dvije godine prisutan trend da ponuda diktira potražnju i cijenu ili obrnuto. Međutim, to je samo jedan od faktora na osnovu kojih se formira cijena, dakle, na osnovu potražnje i ponude. To jeste jedan od ključnih faktora, ali ne i primarni, jer cijena zavisi od lokacije stana, same investicije, povrata investicije, kamatnih stopa i tako dalje. Sve su to bitni faktori - kaže nam Kadić.

Tri projekta

Iako je i dalje potražnja veća u odnosu na ponudu, naš sagovornik kaže da se i ta slika lagano mijenja zbog nekolicine projekata koji su u toku ili u planu.

- U Sarajevu su u toku tri do četiri projekta s nekoliko stotina stanova koji se trebaju graditi. To su stambeni kompleksi u samom gradu, a planiraju se i blizu Sarajeva, po planinama, koji se mogu koristiti kao stambeni, jer ima ljudi koji već žive tako, a kvadrat su platili po 3.500 KM, zatim Vogošća i slično - kaže Kadić.

Zanimljivo je da se cijena tih stanova u pretprodaji kreće od 3.500 KM, bez uračunatog PDV-a, do čak 9.000 KM po kvadratu.

Traži se i starogradnja

Kada je riječ o starogradnji, nerijetko se iznosi da su cijene tih nekretnina „prenapuhane“. Međutim, Kadić naglašava da se ti stanovi, bez obzira na to, prodaju.

- Naprimjer, prodaje se stan na Alipašinom Polju od 72 kvadrata, koji je potpuno renoviran i čija je cijena 250.000 KM. Za 15-ak dana taj stan će se prodati, jer potencijalnih kupaca itekako ima - navodi Kadić.