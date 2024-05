Cvitanović: Ustavni sud RS će uvažiti vitalni interes Bošnjaka da bi spasio Dodika

Ilija Cvitanović, predsjednik HDZ-a 1990 i delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, kazao je za N1 da će svi u državi, pa tako i u entitetu RS izaći po važećem Izbornom zakonu BiH koji je djelimično nametnuo visoki predstavnik Kristijan Šmit dodajući kako će to biti njegovo priznavanje od vlasti u RS-u.

- Klub Bošnjaka se pozvao na vitalni nacionalni interes (protiv izbornog zakona RS), znate šta će se vjerovatno desiti? Ustavni sud RS-a će prvi ili drugi put uvažiti vitalni interes Bošnjaka da bi spasio Dodika - ocijenio je Cvitanović.

Predsjednik HDZ-a 1990 također je govorio i u vezi sa Rezolucijom o genocidu u Srebrenici, te je zaključio kako će “taj dokument biti usvojen i za 15 dana zaboravljen”. Cvitanović je podsjetio kako ova rezolucija “ne proizvodi nikakve pravne posljedice” i da zbog toga se “ništa se neće promijeniti, sve će ostati isto”.

Raspodjela pozicija

Je li jučerašnji sastanak vladajuće koalicije nagovještaj smirivanja tenzija ili tek kratki predah u nadjačavanju navodnih partnera u vlasti?

Mislim da je ovo drugo prije, kratak predah prije novog zakuhavanja. Vrlo je neizvjesno hoće li biti ikakvog pomaka. Kao da su se sve teme usijale nakon otvaranja pregovora sa EU. Osjeti se u hodnicima beznađe i apatija i da nema realnosti očekivati ubrzo da će biti odblokiran procesi. Nekako je potpuna nezainteresovanost ovih stranaka koje čine većinu.

Oko čega, osim oko raspodjele pozicija, se ova struktura u vlasti može dogovoriti?

Što se tiče pozicija mislim da je tu proces završen. Trebali bi se dogovoriti oko budžeta i poštene raspodjele novca. Morali bi se dogovoriti oko evropskog puta. Mi uskoro imamo izbore za Evropski parlament, možda je i to šansa da pokažemo da smo kredibilni partneri, da povučemo sredstva koja nam jako vise. To iziskuje odgovornost političkih lidera. Nije dovoljno samo da se sastaju i sjede. Šta mi imamo od toga?

I dalje se govori o izmjenama Izbornog zakona BiH, ali je očigledno da je daleko od dogovora. Je li “Trojka” izigrala partnere, nakon navodnog usaglašavanja stavova u Laktašima?

Ja bih taj njihov dogovor podijelio na dva dijela, jedan se odnosi na tehničke izmjene koje je Schmidt nametnuo jer je shvatio da ih neće donijeti.

Zbog čega vladajući nisu donijeli te izmjene?

Zato što ne žele da se dogovore, zato što ne žele da imamo pošten izborni proces. Ali ništa se nije promijenilo nametanjem. Zašto se ne te izmjene ne primijenjuju za lokalne izbore? Zašto nisu čekali sa nametanjem? Procjenjujem da je loš tajming.

Drugi dio, partneri kažu, tu prije svega mislim na Čovića i HDZ, da ih je “Trojka” izigrala. Mene što zanima, kao i narod iz kojeg dolazim, šta je sa izborom člana Predsjedništva jer su govorili da ćemo imati dogovor šest mjeseci nakon uspostave vlasti. Procjenjujem da ova koalicija nema dovoljno hrabrosti i odlučnosti da bi došlo do promjena Izbornog zakona. Nekada mi se čini da potcjenjuju jedan cijeli narod.

Teška odluka

Je li “Trojka” između čekića i nakovnja, s jedne strane koalicioni partneri, a sa druge opozicija?

Apsolutno da. I to treba naglasiti. “Trojka” je najveći doprinos dala da imamo status pregovarača. Ako je izdaja dati poziciju da bi uradili veliki korak ka EU onda onaj koji vas naziva izdajnikom više govori o sebi. Stoga smatram da bi “Trojka” trebala napraviti veliki korak ka promjeni izbora člana Predsjedništva. Razumijem da je teška odluka, ali bi tada pokazali da ste lideri. To bi bio državnički potez i to bi svima donijelo stabilnu Federaciju. A kada je stabilna Federacija to je jednako stabilna država.

CIK je i dalje u fokusu vladajuće koalicije. Očigledno, ni jedna strana nije zadovoljna njegovim sastavom. Hoće li Šmit dozvoliti vladajućima da ovladaju i CIK-om?

Mi nikada nismo imali CIK oslobođen od uticaja poltike, pa politika i bira CIK.

Vlast u RS-u, čini se, odustaje od entitetskog izbornog zakona. Je li ovo priznavanje Šmita kao visokog predstavnika na mala vrata?

To je priznavanje visokog predstavnika kao najvišeg visokog predstavnika. Svakom je jasno bilo da će to tako biti. Izaći će u RS-u svi na izbori po važećem Izbornom zakonu kojeg je djelomično nametnuo Šmit. Klub Bošnjaka se pozvao na vitalni nacionalni interes, znate šta će se vjerovatno desiti? Ustavni sud RS-a će prvi ili drugi put uvažiti vitalni interes Bošnjaka da bi spasio Dodika. Tamo smo digli tenzije, a ovamo ćemo izaći na ove izbore, a šta će narod to shvatiti na drugi način – kome je to bitno u BiH.

Sutra će Vijeće sigurnosti UN-a ponovo raspravljati u BiH. Čeka se i da se rezolucija o Srebrenici nađe na dnevnom redu. Šta će se u BiH promijeniti ako ova rezolucija na kraju bude usvojena?



Neće se ništa promijeniti, sve će ostati isto. Imat ćemo neko vrijeme težu retoriku i nabijanja mišića. Rezolucija ne proizvodi nikakve pravne posljedice. Taj dokument će biti usvojen i za 15 dana će biti zaboravljen. Tako da ćemo imati namjerno dizanje tenzija da se ne rješavaju bitna pitanja.

Dodik je nedavno okrivi gotovo sve Hrvate za ustaške zločine. Reagovao je Milanović, ali ne i Čović?

Mi smo kao stranka osudili te Dodikove izjave. To što kaže više govori o Dodiku. Najbitnije je da je reagovao Milanović i drago mi je zbog toga. Ništa to dobroga neće donijeti Dodiku, Hrvatima, Srbima ili Bošnjacima. Hrvatski narod nije genocidan.