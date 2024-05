Dodik: Odavno ekonomija nije zavisila više od politike nego danas, u BiH je ekonomska sitaucija bolja od političke

Predsjednik RS Milorad Dodik prisustvovao je na otvaranju Ekonomskog foruma na Jahorini.

- Odavno ekonomija nije zavisila od politike kao što je to danas. Na primjer, mnoge zemlje su uvele sankcije Rusiji i automatski su izgubile snabdijevanje jeftinim gasom. I za dvije do tri godine došlo je do pada ekonomije Njemačke i još nekih zemalja, što je prije bilo nezamislivo - rekao je Dodik.

Dodao je da zato, bez obzira na političke trzavice i različite stavove, uvijek šansu treba dati ekonomiji.

- Na kraju život će morati da nadvlada i morat će da dođe ispred politike. Nužda će natjerati mnoge da donose brze odluke. U BiH je mnogo bolja ekonomska situacija nego politička, koja je veoma teška. I ove godine imamo rast prihoda, domaćih proizvoda, na stepenu smo niske zaduženosti. Naravno da imamo problema, nigdje ne teče med i mlijeko. Kod nas je vidljivo jako miješanje stranog faktora u javnim poslovima, pa čak i nametanje zakona, koji utiču na cjelokupan ekonomski milje -rekao je Dodik.