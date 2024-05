Dodik: Rezolucija će paralizirati odnose u BiH

Predsjednik RS Milorad Dodik obratio se medijima nakon sastanka sa šefom mađarske diplomatije Peterom Sijartom (Szijjarto), a tom prilikom iskazao je zahvalnost što Mađarska neće podržati rezoluciju o Srebrenici.

Istakao je da su odnosi RS i Mađarske odlični.

- Naši odnosi na nivou RS i Mađarske su veoma stabilni i dobri, puni razumijevanja. Radujem se svim projektima koje zajedno realizujemo i vezani su za energetiku - naveo je Dodik.

Dodik je govorio i o rezoluciji o Srebrenici, koja će se naći na Generalnoj skupštini UN-a naredne sedmice.

- Ona će usložniti odnose u BiH. BiH djeluje kao ukleti prostor u kojem dobijemo odluku o pregovaračkom statusu, a samo nekoliko dana nakon toga Šmit (Schmidt) nametne izmjene Izbornog zakona u kojima propiše dodatna pravila. Svi znamo da je, pored Ustava, Izborni zakon najvažniji dokument jedne zemlje. Sada dolazi i pitanje rezolucije. Želim da kažem, da bi se nešto pojavilo kao relevantan dokument u UN-u, potrebno je da zemlja inicira tu odluku - ističe Dodik.

Ponovio je kako se Predsjedništvo BiH nije izjasnilo o rezoluciji i da je to sporan potez.

- To je stvar volje Bošnjaka u BiH. Predsjedništvo BiH koje je zaduženo za vanjsku politiku nije donosilo odluku o tome već je to neodgovorni akt ambasadora u UN-u. Smatramo da nisu dovoljno uvažene činjenice da su stradali i Srbi. Osim toga, uporno nam govore da postoji individualna odgovornost. Mislimo da će rezolucija bitno destabilizovati BiH do mjere potpune paralizacije odnosa. Rezolucija je neobavezujuća, ali će poslužiti za moralnu diskvalifikaciju srpskog naroda - zaključio je Milorad Dodik.