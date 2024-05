Poruka sa obilježavanja 32. godišnjice bitke na Brčanskoj Malti: Neka se vječno pamte branioci

Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti danas je obilježena 32. godišnjica bitke na Brčanskoj Malti, jedne od ključnih bitki za odbranu Tuzle i tuzlanskog kraja. Svečanosti su prisustvovale i delegacije Vlade i Skupštine Tuzlanskog kantona predvođene premijerom Irfanom Halilagićem i predsjednikom Skupštine Žarkom Vujovićem. Ovom prilikom prisutni su se prisjetili događaja kada su pripadnici policije i Teritorijalne odbrane Tuzla zaustavili snage bivše JNA, te spriječile zauzimanje ili podjelu grada Tuzle.

- Najvažnija poruka koju danas možemo poslati je da u vezi sa događajima na Brčanskoj Malti 1992. godine ne postoji dvije historije, kako su danas pisali neki mediji. Ovdje je bila jedna historija, jedna historijska činjenica, a to je da je Tuzla na današnji dan odbranjena. Izvršen je napad na Tuzlu, a njeni najbolji sinovi su grad odbranili od tog napada. To je i dokazano kroz procese i kroz presudu Iliji Jurišiću i tu se definitivno sva priča završava. To je poruka koju danas šaljemo iz Tuzlanskog kantona, Tuzle, sa Brčanske Malte - rekao je ovom prilikom premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić, te se zahvalio svima koji su taj dan i kasnije bili na prvoj liniji odbrane Tuzle i Bosne i Hercegovine.