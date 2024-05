Bećirović u UN-u: Neki pokušavaju ostvariti sada u miru ono što Milošević nije uspio u vrijeme rata

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović obratio se na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a u Njujorku. Istakao je da se obraća u ime države BiH.

- Bez obzira na brojne opstrukcije, blokade, pritiske i situacije s kojima se suočava naša država, uništavanje BiH nije moguće, ni tokom rata ni tokom mira.

- BiH je ravnopravna članica Vijeća Evrope i UN-a koja je na ulazu u EU i NATO. Postignut je važan korak, Evropsko vijeće je donijelo odluku da otvori pregovore. To je veliki korak za građane BiH. Hvala EU i NATO-u na podršci - rekao je Bećirović.

Svijet mora znati istinu

Poručio je da svijet mora znati istinu.

- Ključni problem BiH ne potiče iz naše države. Haški tribunal je utvrdio odgovornost lidera Republike Srbije. Nije bilo građanskog rata već međunarodni oružani sukob. U junu ove godine obilježit ćemo 29. godišnjicu genocida počinjenog nad Bošnjacima u i oko Srebrenice. To je strašan podsjetnik na historiju BiH, ali i upozorenje - rekao je Bećirović.

Dodao je da presude najviših sudova UN-a kažu da je počinjen genocid i da je to pravna činjenica.

- Lideri RS ne poštuju presude sudija, slave presuđene ratne zločince... To se može razumijeti kao prijetnju novom genocidu zato će biti važno da Generalna skupština UN-a usvoji rezoluciju. Ona je od najveće moguće važnosti za širenje istine i svijesti o genocidu počinjenom nad Bošnjacima. To je važan civilizacijski korak za istinu i pravdu - poručio je Bećirović.

Naglasio je kako lideri entiteta RS tumače selektivno Dejtonski mirovni sporazum, potkopavaju suverenitet i teritorijalni integritet BiH.

- Prijete miru i stabilnosti, koje su ugrožene antidejtonskim politikama vlasti RS. Godinama potkopavaju temeljne odluke iz Dejtona i provode pravno nasilje. Ključne institucije iz Dejtona su pod napadom, a to su OHR i Ustavni sud. Vlasti RS nastoje blokirati ove institucije - rekao je Bećirović i dodao:

- To je jednostran pokušaj da se poništi sporazum. Međunarodna zajednica je utvrdila odgovornosti i obaveze BiH. Visoki predstavnici su zaista donosili važne intervencije kako bi građani BiH živjeli u miru. A odluke visokog predstavnika moraju se provoditi u djelo u cijeloj teritoriji BiH. To se mora osigurati. Vlasti iz RS zaista traže određene izuzetke.

Bećirović je istakao da nijedan entiet ne posjeduje suverenitet već da je on samo u državi BiH.

- Suverenitet se spominje više puta u Dejtonu i isključivo se veže za državu BiH - rekao je.

Zablude koje pokušavaju podmetnuti

Naglasio je da postoji nekoliko prevara koje vlasti RS pokušavaju podmetnuti. Jedna od njih je pitanje kontinuiteta.

- Treća zabluda je da vlasti entiteta RS se vežu za rješavanje ustavnih sporova. Njih ne mogu rješavati entiteti. Ustav propisuje da je to nadležnosti Ustavog suda BiH. Dalje, konačno tumačenje Dejtona je za visokog predstavnika. Peta prevara je da se Srbija predstavi kao garant Dejtona - naveo je Bećirović.

Dodao je da se BiH trudi održati pozitivne odnose sa susjedima uz uzajamno poštivanje, "zato se aktivno bavimo regionalnim incijativama u jačanju saradnje".

- Važno je da se suzdržimo od vojne moći u regionu. Produžetak Misije Althea je važan za mir u BiH. Stalno prisustvo EUFOR-a ima ključnu ulogu, a naročito da se sačuva sigurnost povratnika u RS. Budućnost države je povezana s provedbom presuda Evropskog suda za ljudska prava. Osim toga, BiH treba da štiti pojedinačna prava građana a ne da se bavi kolektivnim pravima naroda. Važan pravni element je da državna imovina definira državu BiH kao jedinog sljedbenika RBiH što znači kontinuitet vlasništva nad državnom imovinom. BiH je vlasnik svega što posjeduje - naveo je Bećirović.

Podsjetio je da je jedan od ključnih zahtjeva nekadašnjeg predsjednika Srbije Slobodana Milošević da se državna imovina podijeli između entiteta.

- Nije uspio to. Neki to pokušavaju ostvariti sada, za vrijeme mira, ono što Milošević nije u vrijeme rata. Predsjednik RS javno zagovara ujedinjenje entiteta RS, Srbije i Crne Gore, to utječe na nekoliko država članica UN-a - naveo je Bećirović.

Na kraju se zahvalio prijateljima BiH.

- Pozivam vas da sačuvamo mir i stabilnost u BiH i regionu. Uvjeren sam da je to u interesu svih - zaključio je.