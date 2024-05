Marfi: Nije tačno da ću otići prije isteka mandata, pripadnici FUP-a koji su hapšeni ne bi trebali raditi svoj posao

Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Majkl Marfi večeras je u emisiji Pressing govorio o radu koalicije Trojka, kao i o dogovorima postignutim na državnom nivou. Također, osvrnuo se i na opsežnu akciju "Black Tie 2", ali kazao i kada se završava njegov mandat u našoj zemlji.

Skoro pa svakodnevno u javnosti slušamo Dodikove kritike na račun Trojke. Marfi za N1 kazao da li je zadovoljan radom koalicije Trojka koju čine stranke SDP BiH, Naša stranka i Narod i pravda.

- Ne mislim da bi BiH dobila kandidatski status ili otvorila pregovore bez trojke. To je razlika između 2018. i 2022. godine. To je fundamentalna promjena. I mislim da zaslužuju da im se pripišu zasluge za to. Mislim da je važno za političke lidere da shvate da je kompromis jedini način za rješavanje problema. Lako se BiH u zaboravlja ta riječ i vidim da mnogi smatraju da je kompromis neka prljava riječ. Podrška izbornom integritetu nije izdajnički čin. Svaki put kada pokušate donijete odluku koja je dobra za zemlju i donesete kroz kompromis, zašto bih optužili onda da su to izdajnici. Radi se o suštini dogovora. Bitno je postignuti dobar dogovor. Dogovor koji je potreban prema međunarodnim i domaćim standardima. Ne radi se samo da bi se postignuo dogovor. Ponekada je bolje postići nikakav dogovor nego loš dogovor. Niko ne prihvata dogovor koji slabi Centralnu izbornu komisiju. Bitno je imati izborni integritet i glasači trebaju imati više povjerenja i da ova zemlja bude jača - kazao je.

Ko je kriv što je srušen dogovor?

Također, osvrnuo se i na dogovor državne koalicije na imanju Milorada Dodika. Podsjetimo, mjesecima unazad slušamo priču Milorada Dodika i Dragana Čovića da je navodno američki ambasador kriv što je srušen dogovor. Šta je bilo loše u tom dogovoru i kako na sve to gleda, Marfi je kazao:

- Nije mi jasno da je Trojka prihvatila taj dogovor. Čovič i Dodik su tvrdili, ali baš ne bih to prihvatio zdravo za gotovo. Čović to zna. On želi da riješi pitanje Predsjedništva. Međutim, mi želimo da sve stranke dođu zajedno da pregovaraju oko Ustava zemlje. Trojka, SDA, DF, stranke iz RS i naravno stranke iz Hercegovine, dakle sve stranke. Čović insistira na zakonu koji neće riješiti problem. To je tvrdoglavost. To ne pomaže rješenju. Trojka se nije usaglasila sa tim i to je bilo pametno - kazao je.

No, kako kaže izborni integritet je očajnički potreban Bosni i Hercegovini.

- Izborni integritet je očajnički potreban BiH. To nije samo moje mišljenje, to je mišljenje međunarodnih stručnjaka. Već se dugo trebalo riješiti, lideri nisu to riješili. Dogovor nije postignut. Pametno od strane trojke je bilo da ne prihvate taj dogovor.

Na pitanje da li postoji nerazumijevanje između Evrope i Amerike kada je riječ o rješavanju aktuelnih stvari, Marfi je kazao:

- SAD i Evropa imaju isti strateški cilj. I jedni i drugi podržavamo teritorijalni integritet i suvernitet zemlje. I jedni i drugi želimo da zemlja bude integrirana u euroatlantske integracije. Naravno, imamo različite akcije ponekada. Loš dogovor nije dobar. Postoje standari koje je Evropska unija postavila. Postignuti dogovore koji poštuju standarde. Loš dogovor, ono što najviše šteti BiH i to niko ne treba prihvatiti. Jasno smo rekli šta mislimo o određenim pitanjima. Puno je zakona već trebalo biti usvojeno.

O akciji “Black Tie 2”

Krajem aprila na području BiH je provedena velika akcija “Black Tie 2”. Upravo o ovoj akciji javno je govorio i ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković. Ovo je izazvalo oštre reakcije javnosti. Zašto je dopustio da sa pozicije ministra vanjskih poslova ulazi u lični obračun sa novinarom?

- Jasno smo kazali, da ta vrsta ponašanja je neprikladna. Kada ste političar na javnoj poziciji, mediji izvještavaju o svemu što radite. Nije uvijek sve korektno, ali morate prihvatiti dok ste na javnoj poziciji. Ne možete kriviti novinara. Međutim, pojedinci koji su uhapšeni, privedeni protiv njih se vodi ozbiljna prijava. To je udarac u tijelo društva, u povjerenje ljudi i u vladavinu zakona. To se ne slavi. To nije nešto što podržavate. Ono što je Ramo Isak uradio bilo je šokantno. Možda će ti ljudi otići u sudnicu i biti oslobođeni, ali u međuvremenu ne bi trebali raditi svoj posao. Ako ste posvećeni vladavini zakona, onda se tako trebate ponašati. Ljudi treba da kritikuju ono što im se ne sviđa da političari rade. Političari su slobodni da daju izjave. Birači imaju u oktobru da glasaju. Ako su sretni sa onim što rade njihovi političari glasaju za njih, ako nisu glasaju protiv njih - kazao je.

Ne pogađaju me pogrdne riječi na moj račun

Kazao je kako i ga ne pogađaju pogrdne riječi koje pojedini političari izgovaraju i upućuju na njegov račun.

- Mene to ne pogađa, sada ću vam kazati i zašto. Imamo vrlo jasnu politiku prema BiH. Kada se nešto desi na šta moramo odgovoriti, vrlo jasno i javno govorimo o tome. Kao odgovor na sve to kada čujete uvrede, to govori o plitikom razmišljanju i karakteru, to govori o toj osobi. Mislim da to dolazi sa radnim mjestom. Vjerujem u našu politiku. Vjerujem u tu politiku, ona je dobra za SAD. Dobra je i za građane ove zemlje. Uvijek sam impresioniran ljudima sa kojim se sastajem. Bosanci i Hercegovci gdje god završe u svijetu oni uspiju. Oni su otporni, gostuljubljivi. Zaslužuju mirnu državu. I zato vjerujem u politike koje provodimo ovdje. Kao i u predsjednika SAD i ono što traži od mene. Ako provodimo svoje ciljeve, i ako je cijena nekoliko političkih uvreda. Vrijedi platiti tu cijenu.

U emisiji Pressing kazao je i kada se završava njegov mandat.

- Nije tačno da ću otići prije vremena. Ja idem u Washington na godišnju konferenciju šefova misije. Vraćam se i moj mandat se ne završava u junu. Služim na zahtjev predsjednika i ne mogu reći do kada sam ovdje. Očekujem do kraja godine.