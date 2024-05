Marfi: Dugo su ljudi ismijavali američke sankcije, to više ne čujemo, Dodik je najveća prijetnja miru

Američki ambasador u BiH Majkl Marfi večeras je u Pressingu na N1 komentarisao i svoj odnos sa SDA kazavši da Sjedinjene Američke Države i dalje sarađuju sa ovom strankom.

- Pogledajte šta se događalo 2014. godine, 2018. godine. Šta se postiglo? Koji napredak? Gdje je bivši premijer FBiH, u zatvoru je - poručio je Marfi i dodao:

- Najveća prijetnja miru u BiH je Dodik, njegova secesionistička politika i aktivnosti. To je međunarodna zajednica rekla, to je problem. Ako ne dođe do promjene kod Dodika, SNSD-a, njihovog pristupa – neće biti evropske budućnosti za BiH. Oni moraju sjesti, promijeniti retoriku i aktivnosti.

Američka politika nije lična

Ambasador Marfi je naglasio da “vanjska politika SAD-a nije lična iako svi pogrešno misle da jeste”.

- Američka politika nije lična, svi pogrešno misle da jeste. Nije. Ono što je bitno suverenitet, integritet i multietnički karakter ove zemlje, vlada koja je odgovorna na svim nivoima, provođenje reformi, privreda, to su naše politike. Ja predstavljam predsjednika SAD, moj je posao da provodim ove politike. To je radio i moj prethodnik, to će raditi i nasljednik.

- Nemam ništa lično protiv bilo kog političara ovdje, problem je što svako želi pronaći izgovore za spostvene probleme i izazove. To rade što krive nekog drugog, ne žele oni biti krivi. Uvijek je neko drugi kriv - kazao je Marfi.

Još je kazao da nikada nisu prestali sarađivati sa SDA.

- Izetbegović je izgubio na izborima, vrlo jasno i to značajnim brojem. Mi još uvijek sarađujemo sa SDA, nismo prestali. Naš angažman i naš interes jeste da provodimo politike koje sam opisao. Imali smo dobre odnose sa SDA u prošlosti, i danas sarađujemo sa općinama gdje su SDA načelnici.

Novi crnolistaši

Između ostalog, osvrnuo se i na američke sankcije. Upitan je da li se mogu očekivati nove osobe na crnoj listi.

- Ne mogu prije svoje vlade opisivati hipotetičke sankcije ko bi mogao biti na listi i ko će biti na listi. Sankcije su jedan od alata koje su SAD koristile kako bi insistirale na odgovornosti pojedinih političara. Mi smo bili spremni koristiti to sredstvo u proteklih par godina. Nastavit ćemo koristiti to sredstvo. Nedavni posjetioci iz Vašingtona, svi su istu stvar kazali. Imamo to sredstvo na raspolaganju i koristit ćemo to - kazao je.

Potom je dodao:

- Već je jasno da sankcije imaju utjecaj na pojedince i to je jasno. Naprimjer, ne mogu putovati u SAD više. Postoje finansijske kazne, nemate pristup računima, kreditnim karticama. Nemate pristup uslugama… Nekim uslugama koje dolaze iz SAD. To je jak signal i pojedincima i oko tih pojedinaca koji su sankcionisani. Dugo su ljudi ismijavali sankcije. Govorili da ih ne brinu. To više ne čujemo. Jako puno čujemo da se žale na implikacije sankcije. Moj savjet da se ne angažuju u stvarima koje bi mogle biti sankcionirane i neće biti na listi.