Konferencija 'Uloga Parlamentarne skupštine BiH u postizanju održivog razvoja BiH'

Zajednička komisija za ekonomske reforme i razvoj Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, uz podršku Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH, organizirala je danas u Sarajevu konferenciju "Uloga Parlamentarne skupštine BiH u postizanju održivog razvoja BiH“.

Cilj konferencije je da istakne i promovira ključnu ulogu Parlamentarne skupštine BiH u implementaciji Agende 2030 i za ostvarivanje održivog razvoja u BiH.

Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma PSBiH Marinko Čavara je izjavio novinarima kako vjeruje da će konferencija biti poticaj svim strukturama i razinama vlasti - od zakonodavne, izvršne i svih drugih, "da što prije radimo na ovim projektima koji čine budućnost BiH".

Po njegovim riječima, dobro je da se danas govori o temi koja znači budućnost BiH i svih nas.

Predsjedavajuća Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj PSBiH Ermina Salkičević - Dizdarević je podsjetila da je u septembru 2015. godine BiH, zajedno sa 192 zemlje Ujedinjenih nacija, prihvatila Okvirni plan za održivi razvoj, odnosno Agendu 2030.

- Time se obavezala da ćemo kao zemlja ispoštovati ciljeve koji su tamo postavljeni - navela je Salkičević - Dizdarević.

Napomenula je da Agenda 2030 podrazumijeva tri bitna faktora.

- To su: uloga vlade, odnosno parlamenata koji treba da kreiraju zakonodavni i institucionalni okvir za provođenje ciljeva Agende 2030; uloga poslovne zajednice koja treba da ciljeve koje ćemo kroz instituciju zaokružiti, zakone koje ćemo donijeti, provede u praksi u održivo poslovanje. Treći stub je civilno društvo koje će dati podršku i poticaj vladi, parlamentima, ali i podršku privatnom ili društvenom sektoru, poslovnoj zajednici, kako bi ciljevi održivog razvoja u praksi i zaživjeli - kazala je Salkičević - Dizdarević.

Rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija u BiH Ingrid Macdonald je kazala da su ciljevi održivog razvoja sveobuhvatni i pokrivaju širok spektar različitih sektora - od zdravstva, obrazovanja, rodnih pitanja, infrastrukture, digitalizacije,"sve one praktične stvari koje su od koristi za same građane".

- U cijelom tom procesu prioritet je ono što građani žele, a to je prosperitet, ekonomski razvoj, inkluzivno zdravstvo, zdravstvo koje odražava potrebe 21. vijeka. Tu je značajna uloga i privatnog sektora koji treba da osigura radna mjesta za sve - navela je Macdonald.

Napomenula je da je do sada više od jedne trećine, odnosno 34 posto vlasti već integrisalo indikatore ciljeva održivog razvoja u svoje razvojne strategije.

- Nadam se da ćemo zajednički doći do praktičnih rješenja koja će dovesti do onoga što građani žele, a to je prosperitetnije, pravičnije, inkluzivnije društvo za sve - kazala je Macdonald.

Zamjenik šefa Delegacije EU u BiH Adebayo Babajide je napomenuo da se Agenda 2030 sastoji od 17 ciljeva održivog razvoja i niza drugih ciljeva u različitim oblastima - od zdravstva, obrazovanja, pristojnih radnih mjesta, mira, pravde, boljih institucija i drugih oblasti.

Po njegovim riječima, sve su to istovremeno i temeljni principi koji su ukorijenjeni u svim vanjskim aktivnostima EU, kao i aktivnostima unutar same Unije. Naveo je da Evropska unija na globalnom nivou, u svim zemljama, podržava realizaciju ciljeva održivog razvoja.

- Nadamo se da će BiH iskoristiti prilike koje su se ukazale sa martovskom odlukom Evropskog vijeća za otvaranje pregovora sa BiH, također, osigurati snažnije investicije koje bi trebale da dođu kroz novi Plan rasta za BiH i nastaviti s usklađivanjem sa standardima i praksama EU - kazao je Babajide.

Generalni direktor Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) Jakob Granit je naveo da svi treba da intenziviraju napore na realizaciji zacrtanih ciljeva, te dodao da to važi za sve relevantne aktere, uključujući investitore, privatni sektor.

- Tu je i potreba korištenja novih tehnologija i novih rješenja kako bi se zacrtani ciljevi ostvarivali na svim nivoima. Švedska pozdravlja angažman aktera iz PSBiH u naporima kako bi detaljnije istražili svoju ulogu u samoj realizaciji Agende 2030 - naveo je Granit.

Kazao je da u ovom vrlo važnom trenutku kada je BiH u fazi otvaranja pristupnih pregovora, ne može a da ne naglasi da je evropski put, odnosno pridruživanje Evropskoj uniji itekako komplementarno Agendi 2030, odnosno ciljevima održivog razvoja, uz međusobno osnaživanje.

Današnja Konferencija okupila je parlamentarce iz BiH i drugih zemalja, predstavnike Direkcije za evropske integracije BiH, zvaničnike UN-a i UNDP-a u BiH, Evropske unije (EU) i Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) putem koje se finansira program "Prevođenje Okvira za realizaciju Ciljeva održivog razvoja (SDG) u BiH u održiv i inkluzivan rast", kojeg implementira UNDP u partnerstvu sa UNICEF-om i UN Women u okviru opšte podrške koju UN pružaju bh. vlastima u implementaciji SDG Okvira u BiH.