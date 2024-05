Portal Istraga objavio nove prepiske iz Sky-a, Behram: "Neka Kljake nastave raditi za nas, da nismo džaba uložili 50.000", Tito: "Ma kakvih 50 hiljada, to je smiješno"

- Ima i on (Kljako) sposobnih ljudi po cijeloj BiH to moramo iskoristiti. Razgovarali smo da on i moj brat još ne prelaze u našu stranku (stranku koju je kartel planirao osnovati) jer napravit ćemo faktor iznenađenja kad budu izbori oni će na kutijama od SDA i SBB tada nama prebacit glasove i onda preći nama - napisao je Behram 20. aprila 2020. godine, u 10:32:50 koristeći kriptovani telefon B2M6H6.

Onda se u razgovor, vođen u grupi čiji su članovi Titovi saradnici, uključuje i sam Edin Gačanin.

- W slm, braćo moja. Pravi se lista za Sarajevo ubrzo ćemo je imati. U Zenici gradonačelnik drži sve , on je bio SDA pa im leđa okrenuo!! Na brata stavio hidroelektrane ima para, zato se osjeća moćan. Čovjek koji mu radi sve procjene, je jedan od naj inteligentnih ljudi u Bosni, oficijalno. I on je profesor na univerzitetu isto. Radi za državu isto. I on je spreman da popriča do će poslije corone - piše Tito.

- Vjeruj mi, kad sjednemo s Nerminom (Kljakom) imat ćeš jasnu šemu i situaciju kako sve funkcionira - odgovara Behram, na šta Tito piše: “Super, brate”.

- SDA gubi Zenicu, jer je ovaj prišao NiP-u. Sarajevo im je labavo, pogotovo zbog ove afere zadnje sa Sarajlićem. Mostar imaju zbog vas brate a to je čak struja Čampare ne Bakir. U suštini imaju Mostar i ostale gradove, a Sarajevo ako izgube i Zenicu to im je početak kraja. Sada nam je momenat - poručuje Tito svojim podređenim.

Razgovori iz juna 2020.

Slične razgovore Tito i saradnici vode i u junu 2020. godine. Evo šta piše Haris Behram.

- Nego, braćo šta mislite ovako. Neka u mene brat, Nermin i Anel Kljako i dalje rade SBB i SDA. Kad osjetimo pravi momenat smo nastavimo gdje smo stali. A da guramo njihovi priču - navodi Behram.

Tito odgovara: “Da, neka oni rade”

Behram: “Mislim da je tako najbolje”

Tito: “Brate ali 90% sbb i SDA su gotovi”…

Istog dana Behram i Tito nastavljaju prepisku.

Behram: “Ja ću i dalje sa bratom Nerminom i Anelom pravit teren. Za SBB i SDA. Kad ovo malo prođe. Što ćemo kasnije mi uzeti”

Tito: Brate, imaš desnu ruku ministra sigurnosti

Behram: Voljan je sjesti sa tobom. Zato ti kažem kad ti misliš da je vrijeme obavi razgovor sa njima trojicom. I nek nastave raditi za nas. Da nismo džaba uložili 50 hiljada”

Tito: Ma brate kakvih 50 ahahah to je smiješno