Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH traži izvođača radova: Za postavljanje četiri jarbola čak 16.000 KM

Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH objavila je obavještenje o nabavci.

Oni traže kompaniju za izvođenje radova na postavljanju četiri jarbola ispred zgrade Vlade Fededracije BiH u Sarajevu.

Ono što je interesantno vezano za ovu nabavku je da je procijenjena vrijednost za ove, naizgled jednostavne radove, čak 16.000 KM.

Naravno, to ne znači da će to to biti i konačna cijena s obzirom da će kriterij za dodjelu ugovora biti najniža cijena ponuđača. Rok za prijem ponuda je do 24. maja.

Kompletnu nabavku možete pronaći ovdje.