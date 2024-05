Komisija dala "zeleno svjetlo": Vukoji otvorena vrata Ustavnog suda

Ustavna komisija Predstavničkog doma Federalnog parlamenta danas je održala sjednicu na kojoj je zaključila da je "procedura izbora sudije Ustavnog suda BiH kojeg bira Predstavnički dom izvršena u skladu sa Ustavnom BiH, Poslovnikom Predstavničkog doma i Odlukom o postupku izbora sudaca Ustavnog suda BiH, koje bira Predstavnički dom Parlamenta FBiH".

Potvrdio je to nakon sjednice član Ustavne komisije Belmin Zukan iz Socijaldemokratske partije BiH. Navedeni zaključak usvojen je sa sedam glasova „za“, uz koje su dva člana opozicije glasali „protiv“.

Protiv usvajanja ovog zaključka bili su članovi Ustavne komisije iz Demokratske fronte i Stranke demokratske akcije, Mirza Čelik i Hakija Bošnjaković, koji se zalažu da se procedura izbora sudije vrši na način da se utvrdi prijedlog koji će sadržavati bar pet imena sa rang liste koju je sačinila Komisija za izbor i imenovanje i uputi Predstavničkom domu na usvajanje, a ne kako radna grupa predlaže da se uzme najpozicioniraniji sa liste i samo on predloži za sudiju Ustavnog suda BiH. Opozicija smatra da jedan kandidat kao predlagač za izbor sudije je nametanje, a ne izbor.

- Sačekat ćemo sjednicu Predstavničkog doma u ponedjeljak da vidimo šta će se desiti. Nadam se da će prevladati zdrav razum i da prvorangirani Marin Vukoja neće bit izbaran za sudiju u Ustavni sud BiH. Podsjetiti ću da je on bio kandidat HDZ-a BiH na listi za delegata u Dom naroda PSBiH - istakao je Čelik.

Pojasnio je da je navedeno mišljenje Komisije usvojeno u okviru razmatranja prve tačke koja je bila inicijativa poslanika Naše stranke Dragana Miokovića da se preispita procedura izbora sudije Ustavnog suda BiH.

- Dobili smo delegiranu tačku od Miokovića u vezi same procedure izbora ovog sudije. Obzirom da smo imali jednu raspravu u Parlamentu da procedura nije tekla onako kako je to Poslovnikom predviđeno radna grupa koja je imenovana 26. januara 2023. godine od Komisije za izbor i imenovanje je otišla u Parlament i Parlament je donio odluku o formiranju te radne grupe što nije u skladu sa Poslovnikom ni sa Ustavom. Naime, Komsija za izbor i imenovanje je trebala da imenuje radnu grupu koja će provoditi intervjue sa kandidatima koje su predali aplikaciju za izbor sudije Ustavnog suda BiH tako da je procedura očito prekršena. Međutim parlamentarna većina to ne prihvata kao argumenat. Oni su svjesni toga da će HDZ izaći iz priče oko koalicije ako se 28. maja na sjednici Predstavničkog doma ne imenuje sudija, te će blokirati imenovanje i kolege Miokovića za predsjedavajućeg Predstavničkog doma – kazao je Čelik.

Dodaje da će kolege iz opozicije pokrenuti ocjenu ustavnosti ako Marin Vukoja prvorangirani na listi bude izabran za sudiju Ustavnog suda BiH.

Hakija Bošnjaković naglasio je da je ustavna komisija danas rapravljala o pitanju „Da li je radnu grupu za izbor sudije Ustavnog suda BiH trebao imenovati Parlament ili Komisija za izbor i imenovanje?".

- Smatramo da je narušen Poslovnik i prekršen Ustav jer je radnu grupu na kraju imenovao ovaj Parlament. Za to ćemo tražiti ocjenu ustavnosti. Prepostavljamo da će na sjednici Predstavničkog doma 28. maja sve ići u tom smjeru da je Marin Vukoja jedini kandidat za izbor sudije Ustavnog suda BiH. Cijelo vrijeme tražimo da dođe lista uspješnih kandidata i da Parlament odluči koji će kandidat biti sudija Ustavnog suda – izjavio je Bošnjaković nakon današnje sjednice Ustavne komisije.

Podsjećamo, Predstavnički dom je imenovao radnu grupu za provođenje postupka izbora sudije Ustavnog suda BiH. Ta radna grupa je utvrdila uvjete konkursa, raspisala konkurs, obavile intervjue s kandidatima, sačinila rang-listu i odabrane kandidate proslijedila Komisiji za izbor i imenovanja, koja će sjednicu održati u ponedjeljak 20. maja u zgradi Parlamenta.