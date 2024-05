Dodik se opet obrušio na Bećirovića: Samo laže na račun RS, odnosi Banje Luke i Sarajeva nikad gori

Predsjednik RS Milorad Dodik optužio je predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića da iznosi laži na račun RS, te da se s njim ne može ostvariti nikakav dijalog.

Dodik je naglasio da su odnosi Banje Luke i Sarajeva možda na najgorem nivou. Također, ocijenio je da je situacija u BiH katastrofalna.

– On je tip koji u sebi ima dosta patološkog, ne možete da otvorite nikakav dijalog, ne možete ništa da učinite. On ima neku svoju priču, svoju istinu. Ne treba zaboraviti da je pisao da su Srbi izvršili nekoliko genocida još i prije 100 godina nad Bošnjacima, što nikakva nauka ne može da verifikuje kao naučno dokazane činjenice – rekao je Dodik.



Dodik se obrušio i na ambasadora BiH pri UN-u Zlatka Lagumdžiju i ministra vanjskih poslova Elmedina Konakovića, nazvavši ih "problemom".

Za Lagumdžiju je istakao da je sličan Bećiroviću, dok je za Konakovića rekao da "prepričava zajedničke sastanke".

– Tačno je da sam došao i rekao hoćemo ljudi da nastavimo dalje? Hoćemo, ali prvo moramo da završimo ono što smo dogovorili. Jesmo se dogovorili da ćemo mijenjati Centralnu izbornu komisiju? Jesmo. Hoćemo li ovo uraditi? Oni šute. Hoćemo li usvojiti budžet koji smo dogovorili? Hoćemo. Hajde onda ove dvije tačke i CIK i budžet da završimo. A on iz toga napravi da nešto nije dao – pojasnio je Dodik.



Dodik je naveo da je dogovoreno da bude usvojen budžet, ali da se ne usvaja, jer ne mogu rasporediti sredstva od akciza koja su na računima indirektnih poreza.

– Naravno, prvo ćemo to da podijelimo, pa da možemo usvojiti budžet. Ali vi to nećete, to je druga stvar. Onda ne možemo ni budžet da usvojimo. Sve je to povezano. A oni uporno nastoje nešto da krive – rekao je predsjednik RS.

Dodik je dodao kako vidi da je Konakoviću koji ima udarce javnosti kriv predsjedik Srbije Aleksandar Vučić, pa i on, zato što ga povezuju sa nekim stvarima.

– Ne znam da li je to istina ili nije, to će na kraju neko pokazati. Želim da vjerujem da nije povezan s tim klanom, ali to nije način na koji možeš da pobjegneš od toga. Nije tebi ni Dodik, ni Vučić, ni bilo ko drugi držao kišobran kad si to radio ili nisi radio. Pusti nas na miru. Da bi to izbjegli, oni to prebacuju na nas – naveo je Dodik.