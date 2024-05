Frane Maroević, izvršni direktor IPI-a: Sarajevo najbolje razumije patnju Gaze

Međunarodni institut za štampu (IPI) naredne sedmice u Sarajevu će održati Svjetski kongres i Festival medijskih inovacija koji će okupiti novinare, urednike i izdavače iz cijelog svijeta.



U razgovoru za „Dnevni avaz“ izvršni direktor IPI-a Frane Maroević ističe kako je situacija u Gazi glavna tema s kojom se otvaraju ovogodišnji kongres i festival.

Gaza glavna tema

- Trenutno je to žarište, mjesto gdje je poginuo najveći broj novinara u kratkom periodu, u bilo kojem periodu u novoj historiji. Više od 100 novinara je izgubilo živote, rade u strašnim uslovima, u uslovima gdje nemaju pristup lijekovima, hrani, vodi i, naravno, izloženi su konstantnom bombardiranju. Prikladno je da o tome govorimo u Sarajevu, gradu koji je i sam bio pod opsadom četiri godine, gdje su i novinari iskusili sigurnosne prijetnje rada u ratnoj zoni. Dodatna simbolika je da se događaj odvija u hotelu „Holiday“, koji je bio glavni centar za novinare tokom opsade Sarajeva – navodi Maroević.

Ovogodišnji kongres održava se pod okriljem teme “Upravljanje krizama: Novinarstvo na prekretnici, a Kongres će biti otvoren razgovorom s novinarom iz Gaze Velom Aldahuhom (Wael Al-Dahdouh), koji je simbol patnje u kojoj se danas nalaze novinari u Gazi. On je ranjen u napadu, a ubijen mu je sin, koji je također bio novinar.

- Izgubio je suprugu, dvije kćerke, unuku i to je jedna strašna situacija, ali on je sve vrijeme nastavio raditi kao novinar. Ono što mi vidimo jeste da postoje svjetske krize, ali i samo novinarstvo je donekle u krizi. Kao što znate, novinarstvo je pod velikim prijetnjama. Situacija u vezi s umjetnom inteligencijom je također jedno od ključnih pitanja za budućnost novinarstva, kako mediji mogu doći do publike danas – ističe direktor IPI-a.

Društvene mreže

Kako navodi Maroević, pojava društvenih mreža iz temelja je promijenila funkcioniranje medija.

- Pokretanje društvenih medija vidjeli smo kao mogućnost demokratije i slobode govora, koje su dale priliku ljudima čiji se glas nije čuo da dođu do publike. Ali prvo što su društvene mreže napravile za štetu novinarstva jeste da su mediji izgubili mogućnost zarade putem marketinga, jer morali su početi svoje informacije širiti putem socijalnih medija, a ti socijalni mediji počeli su uzimati zaradu, dok su mediji dospjeli u tešku situaciju - smatra Maroević.

Teška situacija

Kada je riječ o situaciji u BiH, Maroević navodi da ga brinu pojave poput kriminalizacije klevete u RS i zakona o stranim agentima.

- Ono što mogu reći da je pozitivno jeste da još postoje vrlo hrabri i odlučni novinari koji rade svoj posao, koji izvještavaju o problemima s kojima se suočava društvo, izvještavaju o politici, kriminalu. Situacija s medijima u BiH je teška, ali još postoji vrlo jaka tradicija slobodnih medija – navodi Maroević.