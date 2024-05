Nermin Batalović za “Avaz”: Tri godine ne mogu da vidim svoje dijete koje je u Slovačkoj, pravni sistem je zakazao

Nermin Batalović, rođeni Livnjak, trenutno sa adresom u Turskoj, javio se redakciji „Avaza“, te podijelio svoju priču. On, kako kaže, već tri godine nije vidio svoju kćerku Lilian, koja se nalazi u Slovačkoj kod roditelja njegove bivše supruge, no njegova borba traje puno duže. Za to krivi korumpirani sistem u Slovačkoj i roditelje njene bivše supruge, za koje kaže da su bili uposlenici Ministarstva vanjskih poslova te države i da su iskoristili svoje veze da bi njemu priuštili agoniju.



On je za portal „Avaza“ ispričao sve detalje, od upoznavanja supruge Daniele Nedorostove, pa do agonije koju je prošao.

- Radio sam za Ujedinjene nacije 13 godina, a onda sam otišao raditi u privatnom sektoru u Sarajevo i tamo sam upoznao bivšu ženu, koja je iz Slovačke. 2007. godine smo se iz Sarajeva odselili za Slovačku, a nakon nepune godine dana, stigla je ponuda iz Praga. Onda smo u Pragu proveli četiri godine, a onda po njenoj želji se selimo u Minhen, a onda iz Minhena se zbog poslovne ponude selimo na Arubu, gdje nam se rodila kćerka Lilian – počinje svoju priču Batalović za „Avaz“.

Pojašnjava da su se nakon toga na inicijativu tadašnje njegove supruge Daniele vratili u Minhen, a onda otišli u Štutgart.

- Problemi počinju 2016. godine, kada se nas dvoje po dogovoru pokušavamo razvesti. Dogovor je bio da se sedmicu dijete nalazi kod nje, a sedmicu kod mene. Međutim, otišao sam na odmor, a kada sam se vratio kuća je bila ispražnjena, a na stolu me dočekalo pismo njene advokatice. Ona je tada dijete uzela i tu počinje pravna borba nad skrbništvo nad djetetom. U Njemačkoj je to trajalo dvije godine – kazao je Batalović za „Avaz“.

Proces u Njemačkoj

Navodi da mu tada dolazi iz Tužilaštva dokument da je kriv jer je udario jednom bivšu ženu u rame i dijete.

- Njen otac je tada radio u Ambasadi Slovačke u Berlinu i pokrenuo je svoje veze. Naravno, žalio sam se na tu odluku, jer nije bilo nasilja, nikada policija nije dolazila, nije bilo galame, živio se pristojan život, radio sam u struci, ona isto tako, nije bilo razlike između nas i Njemaca. Nakon moje žalbe to je otišlo na sud. Prvo sam osuđen, iako nije bilo dokaza, osim lista papira koji je isprintala modricu, gdje je kazala da sam ja to napravio, što nije istina, ali nakon toga je uslijedila žalba gdje sam oslobođen. Tu se utvrdilo da su bivši punac i punice te bivša žena išli kod zajedničkih prijatelja i nagovarali da protiv mene potpišu lažne izjave – dalje nastavlja Batalović.

Ipak, odlučeno je da to nije od javnog interesa i da ih neće krivično goniti, pojašnjava Batalović.

- Uglavnom, na kraju sam oslobođen i nisam ni za šta pravomoćno osuđen. Kada je to završeno, meni su dovodili dijete sa kojim imam idealan odnos, kao da sam pas – tri sata dva puta sedmično i posmatrali su svaki moj korak. To je trajalo sedam mjeseci, a onda su rekli da dijete može i prespavati kod mene. Dva puta je uspjela prespavati kod mene, a onda je njena majka otišla za Slovačku – rekao je Batalović za „Avaz“.

Pojašnjava da je nakon toga tražio da može viđati dijete, da može razgovarati putem video poziva i da je ta presuda bila pravosnažna.

- No, moja bivša žena otkako je otišla iz Njemačke nije mi se javljala, a slao sam i mailove, molio je, jer broj telefona mi nije dala. Jednom mi je rekla da kada budem ispunjavao svoje obaveze da ćemo onda moći razgovarati. Tada sam otišao u Ministarstvo pravosuđa u Njemačkoj i tražio naredbu prema kojoj se presuda iz jedne zemlje članice EU mora biti ispoštovana u drugoj bez da se razmatra. To sam poslao u Slovačku i to je tamo ostavljeno na čekanju osam mjeseci. Interesantno je da je dok u Njemačkoj proces još bio aktivan, bivša supruga je protiv mene pokrenula proces u Slovačkoj za razvod i skrbništvo. Algoritam je dodijelio taj slučaj nekom sudiji, ali je odmah po dodjeli on promijenjen. Nakon toga dolazi nova sutkinja Zuzana Lohnertova, za šta tvrdim da su to političke veze mog punca, kako bi ta sutkinja meni uradila ono što je uradila – govori Batalović.

Stižu papiri iz Slovačke

Pojašnjava da nakon toga mu dolazi gomila papira iz Slovačke od nove sutkinje.

- Tu se navodi da se meni samo uz pratnju dozvoljava da četiri sata mogu viđati dijete jednom mjesečno. Nakon nekoliko mjeseci mi dolazi odbijenica na to da se implementira presuda iz Njemačke u Slovačkoj uz obrazloženje da su oni u Slovačkoj već donijeli svoju odluku. Onda se na sudu dešava jedno ročište, kada sam se već iz Njemačke vratio za BiH. Ona me je pitala gdje su mi papiri iz Njemačke, iako ih nije tražila ranije. Prikupio sam sve papire i onda na drugom ročištu su pitali bivšu suprugu zašto nije omogućila bivšem mužu video poziv sa djetetom, a ona je kazala da nema internet. Moja advokatica je pritisla sutkinju i na kraju je bivša žena priznala da ima internet – kaže Batalović.

Pojašnjava da je dijete vidio 2018. godine, kada je sat vremena proveo sa djetetom, jednom je došao na rođendan ali niko nije htio otvoriti, iako je čuo dijete unutra da govori „tata, tata“.

- Pripremio sam tada poklone, a kada sam je vidio sljedeći put pitao sam je da li joj je majka dala poklone koje sam donio, a ona je rekla da nije ništa dala. Drugi put sam je još vidio sat vremena, a onda na ljeto 2019. godine sam je vidio na 20 minuta u prisustvu majke i socijalnog radnika. I tada sam dao poklone, koje joj majka nikada nije dala. Majka je ponovo zabranjivala da se vidimo, a ponekad smo se znali čuti, ali mala nakon dvije minute prekine vezu. U Slovačkoj za neplaćanje alimentacije se ide u zatvor, ali za njeno nepoštivanje odluka suda nikakvih sankcija nije bilo. Zadnji put sam je vidio u periodu pandemije korona virusa 2021. godine. Dobio sam tada izuzeće da mogu ući u Slovačku, ali kada sam stigao kazali su da ne mogu je vidjeti jer je bolesna – rekao je Batalović.

Susreti sa Lilian

Govori da je tada ostao duže u Bratislavi dok ne ozdravi i to je bio njegov posljednji susret sa Lilian.

- Tada već ona nije htjela da bude sa mnom, plakala je, govori mi „ti si mene tukao“. Imam izvještaj dječijeg psihologa iz Njemačke gdje jasno govori kako sam se odnosio prema djetetu, opisao je odnos kao idealan, da imam strpljenje sa djetetom, da se redovno viđamo i da bi svaki vid odvajanja bio katastrofalan. Posljednje tri godine u ladici u Slovačkoj stoji moj slučaj, a ja od tada nisam vidio dijete. Osam godina sam šutao dok mi sada advokatica nije napisala da je moja bivša supruga umrla i da je donesena presuda suda da se skrbništvo dodjeljuje babi i djedu, odnosno nekadašnjem mom puncu i punici. Kako je moguće da se za to ne informišem – pojašnjava Batalović za „Avaz“.

Ističe da je obrazloženju stajalo da se Nermin Batalović ne interesira za vlastito dijete.

- Opet je ta ista sutkinja to presudila i ona prihvata to kao činjenicu, a skrbništvo daje osobama od 70 i 73 godine. Što se tiče punca i punice, moja bivša žena je prevela prvostepenu presudu po kojoj sam bio kriv, a štembilj je udario njen otac Jan Nedorost u Ambasadi Slovačke u Berlinu i to su stavili pod oznakom da sam pravomoćno presuđen i predali slovačkom sudu protiv mene. Prijavio sam to njihovoj policiji, ali su kazali da to neće promijeniti ishod skrbništva – navodi Batalović za „Avaz“.

Govori da trenutno radi u Turskoj u svojoj struci, nova supruga također radi u svojoj struci u Turskoj, ima svoj stan i sve uslove za odgoj djeteta, ali i mjesto u privatnoj školi, no slovački sud ne mari za to.

- Već dva mjeseca nakon smrti bivše supruge nema nikakve reakcije na to. Problem sada predstavlja i to što je dijete i u najgoroj fazi otuđenja roditelja, odnosno mom djetetu su isprali mozak. Naučili su ga da mrzi oca, pa sad ne samo da nema majke, nego nema ni oca. Ona vjeruje da sam je odbacio. Dijete mi kaže „ne želim te, ne dolazi ovamo, ne volim te, pošalji mi novac, znaš li koliko mi duguješ“. Njoj je sad 12 godina, a onda to ponavlja kao papagaj. Ranije nam je odnos bio idealan, imaju izvještaji psihologa, fotografije, videosnimci – zaključio je Batalović za „Avaz“.