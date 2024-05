Dodik: Rezolucija o Srebrenici poprima dramatične obrise, naše političke odluke će biti osvješćujuće za Bošnjake

Predsjednik RS Milorad Dodik rekao je da sama priča o Rezoluciji o Srebrenici "poprima dramatične obrise", ističući da RS ne želi nikakvu eskalaciju i nasilje, ali da će njene političke odluke biti veoma osvješćujuće za Bošnjake u Sarajevu".

- Muslimani u Sarajevu pokušavaju da to minimiziraju pričom kako se tu ne pominje narod, a sve što su uradili jeste da se upravo želi, posredno i neposredno, da srpski narod bude moralno diskvalifikovan - rekao je Dodik novinarima u Beogradu.

On je dodao da se želi da "srpski narod bude moralno diskvalifikovan do mjere da će sigurno u narednih nekoliko intenzivnih godina Bošnjaci nastojati da pišu u školske programe navodno o tom sjećanju, da to izdignu na sasvim drugi nivo koji je sada prikriven, ali RS prepoznaje da će to biti javno".

- Vidjet ćete da će oni odmah nakon toga /donošenja rezolucije/ silnim manifestacijama pokušati da to etabliraju, da kažu da jeste tako - istakao je Dodik.

On je rekao da je zadovoljan onim što je učinila Srbija i što je RS mogla svojim kapacitetima, da upoznaju svoje prijatelje, mnoge zemlje svijeta sa kojima komuniciraju, o čemu se tu radi.

- Mislim da činjenica da je rezolucija dva puta odgađana govori da predlagač nije bio siguran, a nisam siguran da je sigurniji nešto više sada nego što je bio ranije. Očigledno je da je presija ogromna i da računaju da što više vrijeme prolazi da bi imali sve manje pobornika za prihvatanje te rezolucije - naveo je Dodik.

Nametnuta tema

On je ocijenio da je rezolucija tema koja je "odjednom nametnuta i koja nije ni trebala da bude u javnom odlučivanju, da je to tema koja će u BiH do te mjere zatrovati odnose između Srba i Bošnjaka da će gotovo biti nemoguće graditi nekakve zajedničke politike, niti bilo kakav zajednički način, šta god oni o tome pričali".

- Nakon ove moje izjave opet će reći kako ja zagovaram da to ne može. Ne zagovaram ja, nego vi pokušavate rezolucijom da stavite etiketu mom narodu da je veoma loš, da je na sramnoj stranihistorije. Ja to ne želim i ne mislim da je to tačno, ne mogu to da prihvatim - rekao je on.

Dodik je naveo da neće da sarađuje sa onima koji stavljaju etiketu srpskom narodu ili da će sarađivati samo onoliko koliko je interes srpskog naroda u RS.

- Naravno, mi ne želimo nikakvu eskalaciju i nasilje, ali naše političke odluke biće veoma osvješćujuće za Bošnjake u Sarajevu - istakao je Dodik.

Dodik je napomenuo da je poslije molitve u Hramu Svetog Save, održan sastanak rukovodstava Srbije, RS i predstavnika Srba iz regiona.

On je naveo da je Vučić odlučio da ode ranije u Njujork kako bi kontaktirao veći broj delegacija prije zasjedanja Generalne skupštine UN, na kojoj bi na dnevnom redu trebalo da se nađe rezolucija o Srebrenici.

- To jeste za nas veoma problematična stvar i mi smo kao srpski narod dodatno time ugroženi. To će podijeliti i odnose u BiH do nemogućnosti da se sarađuje. To je definitivno nešto što ni oni neće moći da objasne zašto su to htjeli. Ali zna se da je Njemačka to htjela, da se priča o Srebrenici obilježava kao svjetski dan sjećanja na genocid, da se ne bi uzeo neki datum iz njihove prošlosti, jer je nemoguće nakon utvrđivanja ovog datuma da bude još jedan - rekao je Dodik.

Dodik ističe da su, u svakom slučaju, Bošnjaci u Sarajevu pristali da igraju tu igru.

- Mislim da uopšte nisu razumjeli kakve će se reperkusije odnositi na samu BiH. Mi ćemo potpuno morati da sagledamo i revidiramo sve naše stavove i planove u tome - naveo je Dodik.

On je rekao da su na sastanku poslije molitve, koju je organizovao Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije, zvaničnici razgovarali o raznim temama i izvršili kratku analizu kako sada stvari stoje u vezi sa rezolucijom.

Široka platforma

- Bilo je interesantno čuti kako ko razmišlja o modalitetu, platformi koju ćemo kreirati, o obuhvatu ljudi koji treba tu da budu. Uglavnom ono što je jasno tu će biti predstavnici javne vlasti i srpski predstavnici iz RS i Srbije, ali i oni drugi iz zemalja u regionu, Srbi koji su učesnici parlamentarnog života - dodao je on.

Prema njegovim riječima, važno je da će to biti i na nivou akademija nauka, bit će održane i posebne sesije, kao i posebne sesije udruženja, kulturno-umjetničkih društava.

- Suština je kako ćemo i šta da kažemo. To ne možemo sada reći, ali u nekom uticaju koji će ta rezolucija sigurno ostaviti, biće uticaj i na sam sabor. O tome smo razgovarali, ništa značajno u smislu zaključivanja, ali jedna široka platforma - rekao je Dodik.