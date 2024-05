Irena Hadžiabdić uputila prijavu Tužilaštvu BiH zbog Sky poruka objavljenih u medijima

U aktu koji je CIK uputio Tužilaštvu BiH piše:

- Dana, 16.05.2024. godine na više portala u Bosni i Hercegovini, a zatim i u štampanom izdanju dnevnih novina "Avaz" na dan 17.05.2024. godine objavljena je prepiska iz Sky aplikacije sljedećeg sadržaja:

- Ima i on (Kljako) sposobnih ljudi po cijeloj BiH to moramo iskoristiti. Razgovarali smo da on i moj brat još ne prelaze u našu stranku (stranku koju je kartel planirao osnovati) jer napravit ćemo faktor iznenađenja kad budu izbori oni će na kutijama od SDA i SBB tada nama prebacit glasove i onda preći nama i "onda sam saznao koliko su kutije važne, toliko je da imamo nekoga u CIK-u, a on ima jednog kojeg redovno plati“.

S obzirom da ova prepiska upućuje na moguće počinjenje krivičnog djela, a u cilju zaštite integriteta izbornog procesa i spriječavanje zloupotreba i manipulacija u izbornom procesu, podnosimo ovu krivičnu prijavu radi potreba provedbe hitne istrage i ispitivanja navoda iz medija. Molimo vas da nas blagovremeno obavijestite o preduzetim radnjama, odnosno rezultatima istrage.

Centralna izborna komisija BiH stoji na raspolaganju za sva pitanja bitna za istragu.