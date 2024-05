Nasiha Pozder: Prošla godina bila je rekordna u oblasti turizma, a ova bi mogla biti bolja od prošle

U Sarajevu je jučer federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder održala sastanak s kantonalnim ministrima iz istog resora. Ovo je drugi sastanak te vrste kojem je cilj uvezati turističke zajednice unutar Federacije BiH te ujednačiti zakonska rješenja iz oblasti turizma i zaštite okoliša.

Poseban naglasak je stavljen na sredstva iz budžeta Federacija planirana za projekte iz oblasti turizma:

- Veliko mi je zadovoljstvo reći da smo ovog puta uduplali iznose koje smo izdvojili. Ono što me dočekalo prošle godine, bila su dva miliona KM, od kojih je jedan upravo sada u implementaciji. Radi se o pozivu za subvencioniranje kamata preko Razvojne banke. Ako ste privrednik koji investira u turizam, možete se prijaviti za subvencioniranje kamata. S druge strane, četiri miliona KM, koliko sada imamo za oblast turizma, podijelili smo na dva miliona KM za kapitalne i dva miliona za tekuće transfere u turizmu. Za ta sredstva pripremili smo osam poziva koji su otvoreni do 29. ovog mjeseca.“

Ono što je važno istaći u vezi s tim pozivima jeste da utiču na ekološke osvještavanje samih aplikanata jer ono što kupuju tim sredstvima mora biti birano prema standardima koji ne ugrožavaju okolinu. Zatim, pozivi su kreirani tako da utiču i na suzbijanje sive ekonomije u oblasti turizma jer na njih mogu aplicirati isključivo aplikanti koji su dio sistema. Uz to, ove godine na pozive mogu aplicirati i građani kao i nevladin sektor.

Bosna i Hercegovina, prema riječima ministrice Pozder, iz godine u godinu ostvaruje veće prihode od turizma: „Prošla godina bila je rekordna. Za više od četiri posto premašila je 2019. godinu, koja je uvijek uzimana kao rekordna, a skoro 20 posto bolja u odnosu na 2022. Prvi kvartal ove godine je već sada bolji u odnosu na prvi kvartal prethodne godine - navela je.

No, to je još daleko od potpuno iskorištenih turističkih potencijala. Da bi se došlo do toga bit će potrebno provesti brojne stvari, od videopromocije naših turističkih ljepota pa do poboljšanja sigurnosnog ambijenta na ulicama naših turističkih centara. Ipak, za sve to postoji znanje a i volja, čemu je dokaz i jučer održani sastanak.