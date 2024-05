Dodik priznao poraz: Vladajuća koalicija iz RS izlazi na izbore po Šmitovom zakonu

Predsjednik RS i lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je vladajuća koalicija u Republici Srpskoj saglasna da svim strankama u koaliciji sugeriše da pojedinačno donose odluke i izađu na izbore, prenosi RTRS.

- To je odluka koja je obavezna jer scenarij za koji znamo je da su se međunarodni faktor i opozicija dogovorili da po svaku cijenu održe izbore i pokušaju ih provesti. To moramo spriječiti, a to ćemo i učiniti tako što ćemo izaći na izbore. Ovo nije potvrda nijedne Šmitove (Schmidt) odluke. Idemo dalje s donošenjem izbornog zakona Srpske - rekao je Dodik.