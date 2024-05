Dodik indirektno prozvao Konakovića: RS, njeni politički predstavnici i srpski narod nikada neće dozvoliti da budu pod čizmom kolonizatora

Predsjednik manjeg bh. entiteta RS Milorad Dodik izjavio je ddanas kako su informacije da su članovi narkokartela imali svoje ljude u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine "skandal epskih razmjera svojstven koloniji kakva je BiH".

- Članovi CIK BiH koji nisu prošli adekvatnu proceduru imenovanja zaštićeni su kao bijeli medvjedi i još ih je ilegalac Kristijan Šmit (Christian Schmidt) dodatno zakovao u njihove pozicije, a sada vidimo i kakve to ima posljedice na cjelokupnu BiH – rekao je Dodik.

Nepovjerenje u sastav CIK-a

Dodik je kazao kako se stranci u BiH više pitaju nego oni koji bi trebali i morali odlučivati kada bi se zaista poštovao zakon.

– Povjerenje u takav sastav CIK BiH odavno ne postoji i to je jasno kao dan, ali da ove opasne tvrdnje o tome da su članovi narkokartela imali svoje ljude u CIK BiH prođu samo tako je za ne povjerovati.

Ovo je najbolji pokazatelj da zbog samovolje stranaca u BiH ne postoji nikakav sistem koji bi po automatizmu identifikovao i odstranio one koji su djelovali mimo zakona. Ovdje ne možemo govoriti samo o sankcijama, koje su neophodne i to hitno, nego i o izmjenama zakona koje bi trajno spriječile ovo što danas gledamo i što je naša realnost već odavno – naveo je on.

Dodik tvrdi kako je pravosuđe Bosne i Hercegovine u potpunom kolapsu.

– Imamo uhapšenog predsjednika Suda BiH, članove CIK BiH koji su povezani sa mafijom i strance koji upravljaju procesima. Uprkos svemu tome, onda kažu da idemo naprijed sa nelegitimnim Šmitom. Ako je to naprijed, šta im je onda nazad i kako bi za njih izgledala BiH koja ne napreduje – kazao je Dodik.



Sve više kolonije

Lider SNSD-a je rekao "da napretka u BiH nema i neće ga biti dok god se stranci pitaju, miješaju u unutrašnje stvari i nameću odluke u ime onih koje je narod birao i izabrao, a pojedinci klimaju glavu i vežu konja gdje im aga kaže".

– Rezultat takvog njihovog ponašanja jeste sve manje BiH, a sve više kolonije. RS, njeni politički predstavnici i srpski narod nikada neće dozvoliti da budu pod čizmom kolonizatora. Takvi nisu bili naši preci, pa nećemo ni mi, zarad budućih generacija – poručio je Dodik, prenosi RTRS.