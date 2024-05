Zahiragić: "Rezolucija o Srebrenici je već ispunila svoju glavnu svrhu"

Zastupnik SDA u Skupštini Kantona Sarajevo Haris Zahiragić dao je svoje viđenje o rezoluciji o Srebrenici, te njenim protivinicima, političkim vrhom RS i Srbije.

- Jučer je patrijarh SPC u Hramu Svetog Save "blagoslovio" Milorada Dodika i Aleksandra Vučića za borbu protiv UN-ove rezolucije. Žao mi je to bilo vidjeti, ali nisam ni najmanje začuđen - prokomentirao je Zahiragić, pa nastavio:

- Iako sam tada bio mali dječak, dobro se sjećam snimaka na kojima sveštenstvo SPC-a blagoslovljava srpske dobrovoljce prije izvršavanja genocida i drugih ratnih zločina u Bosni i Hercegovini nad bošnjačkim narodom. Zašto se toliko bore protiv rezolucije koja je "kamilica", to jeste koja je potpuno izbalansirana i "mlaka"?

Zato što je genocid u Srebrenici samo jedna epizoda genocidne namjere koja traje odveć dugo, a koja očigledno nije prestala ni danas - izjavio je Zahiragić.



Zahiragić je u nastavku govorio o samom tekstu rezolucije, u kojoj, kako kaže, "se ni riječju ne spominje srpski narod, i kod domaće debate o tome da li postoje genocidni narodi ili su to samo pojedinci".

- Zločin genocida nije i ne može biti kolektivni, dakle, slažem se sa tvrdnjama da ne mogu postojati genocidni narodi! Međutim, tvrdim i to da genocid nije i ne može biti ni individualni akt. Najbliže istini jeste da je genocid generalno, sistemski akt, a specifično i dokazano ovaj u Bosni i Hercegovini. To su potvrdile pojedinačne presude krivičnog Tribinala, ali i, što je još važnije, presuda Svjetskog suda - Međunarodnog suda pravde (ICJ) kao osnovnog pravnog organa UN-a. ICJ je presudio da su genocid izvršile policija i tzv. "VRS".



Dakle, ne samo pojedinci, nego sistem! U toj presudi, koja je važnija od bilo koje rezolucije, utvrđeno je da su: "bosanski Srbi osmislili i implementirali genocid u i oko Srebrenice", kao i da je "genocid počinjen u ime vlasti RS". Srbija je također presuđena, ne kao izvršilac genocida, iako su se u kasnijim pojedinačnim krivičnim procesima različiti dokazi na to nedvosmisleno ukazivali - nego kao država koja je mogla i morala spriječiti izvršenje genocida, a to nije uradila. Nastavak genocida neće spriječiti niti ova niti bilo koja druga rezolucija, nego naša spremnost i/ili potencijalna katarza većine srpskog naroda, a prije svega lidera i institucija srpskog naroda, počevši od političkih lidera pa sve do Srpske pravoslavne crkve! Međutim, ona je već sada pomogla cijelom civiliziranom svijetu da shvati s kakvim politikama i s kakvim ideologijama mi imamo posla. Dakle, Rezolucija je već postigla svoju najvažniju svrhu - zaključio je Haris Zahiragić.