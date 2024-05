Dodik poručio: Rezolucijom je zabijen ekser u kovčeg BiH, bolje da živimo kao stabilne i dobre komšije

Predsjednik RS Milorad Dodik obratio se danas novinarima nakon sjednice Vlade RS koja je održana u Srebrenici.

- Želimo da očuvamo stabilan život svih. Ali Srebrenica postaje politička tema, odavno je sistem prevara vezano za međunarodna i druga tumačenja – rekao je Dodik.

Dodao je da su Bošnjaci pripremali teren za ovo što se sada dešava, a to je rezolucija o genocidu u Srebrenici.

- Generalna skupština UN-a je političko tijelo. BiH je pokazala da nije država i da nema državne organe i da se radi o individulanim postupcima pojedinaca koji su doveli BiH u najveću političku krizu. Ovo nećemo zaboraviti – poručio je Dodik.

Naglasio je da je ovim zabijen ekser u kovčeg BiH.

- RS će braniti svoje nacionalne i narodne interese i u tom pogledu vrlo jasno smo govorili da sve treba da se vrati u nadležne organe BiH, što nije učinjeno. Besmisleno je suditi i tužiti bilo kog Bošnjaka za kršenje Ustava, jer to se neće nikada desiti. Sud je predviđen da sudi Srbima, a ne svima. RS nije zainteresovana za rad na opstajanju, kao strana koja je potpisala Dejtonski sporazum. Nama je to izbijeno iz ruku. Kad smo nešto uspjeli da se dogovorimo, stranci su to uspijevali da pokvare – istakao je Dodik.

Izvadio je dokument, odnosno papire sa slikama i imenima i prezimenima određenih osoba za koje tvrdi da su živi a da su njihova imena uklesana, kako je rekao, na nadgrobne spomenike u Srebrenici.

- Ovo su ažurirane evidencije CIPS-a. Ime i prezime su tu, datumi rođenja, imena očeva... Žurili su da nakupe kako bi došli do broja koji je zadat. Želim da izrazim pijetitet prema žrtvama i tragično je svako stradanje, bilo da je Bošnjak, Hrvat ili Srbin. Ono što ostaje jeste da se prema srpskim žrtvama odnosilo veoma neodgovorno i da nema zabilježenog slučaja da je neko visokopozioniran odgovarao za zločine nad Srbima. To su naše sumnje za Srebrenicu. Nije ovo moj dokument, već CIPS-ov, ljudi koji se nalaze na evidenciji, to je 87 osoba – kazao je.

Dodao je da uz uvažavanje boli svih ljudi, u političkom smislu ne možemo se složiti, s hajkom koja se stvorila, ni s onima koji žele da se operu i izvrše reviziju historije.

- Bošnjaci će likovati, misliti da je dobijena pobjeda. U političkom smislu nemamo namjeru da sarađujemo na nivou BiH, zato ćemo pristupiti razdruživanju BiH u narednih 30 dana. Želim da na miran način razgovaramo s partnerima u FBiH da im predočimo razloge zašto mi mislimo da treba da se raziđemo. Od iduće godine ćemo snimiti jedan snažan dokumentarno-igrani film o stradanju u Srebrenici. U naredni mjesec obavit ćemo razgovore s našim prijateljima. Prvo će to biti na Srpskom saboru. Smatramo da je bolje da živimo kao stabilne i dobre komšije a ne da gubimo vrijeme i pričamo o multietničnosti. A čini se sve da se to razvali. Ovdje se ništa nije desilo konfliktno, došli smo da podržimo lokalnu zajednicu Srebrenica. Donijeli smo odluke koje smo donijeli. Nastavljamo dalje da radimo. Ono što ćemo učiniti je da obezbijedimo da se Srbi okupe oko kandidata za načelnika Srebrenice – rekao je Dodik.

Na kraju je opet negirao genocid u Srebrenici jasno poručivši:

- U Srebrenici nije bio genocid.